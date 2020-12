Influencerica Sonja Kovač (36) je pozirala s dugogodišnjim dečkom Goranom Mandićem. Fotografirali su se u crvenim kombinacijama pored božićnih drvca, a društvo im je pravio pas.

- Iako smo prije pandemije stalno bili na putu, Božić smo uvijek ostajali u Hrvatskoj sa svojim obiteljima. Ove godine je očito jedan drukčiji Božić pred nama. Pa evo šaljemo razglednicu kako ne bi zaboravili kako izgledamo! Kome ćete vi nedostajati ovog Božića? - napisala je Sonja koja je na fotkama istaknula noge.

Pratitelji su je pohvalili.

- Draga Sonja, predivni ste. Ti si presavršena u toj haljini, haljina je top. Pratim te već dugo i pomno pratim sve tvoje objave, ostani uvijek takva posebna. Puno sreće tebi i Goranu - jedan je od komentara.

Par stalno putuje po svijetu, a prošlo ljeto uživali su na Havajima. Kako kažu, spojila ih je ljubav prema pokeru.

- Goran me privukao nježnošću, smirenošću i blagošću. Mi nismo party zvijeri, guštamo u intimi svog doma. On mene spušta, ja njega dižem. Goran je više praktičan tip, ali ima i romantične trenutke poput ovakvih. Vrlo smo slični kad je o tome riječ, nekad mi se to sviđa, a katkad bih voljela da smo možda više sanjari. No kad sve zbrojim, zaključim da je ravnoteža uvijek najbolja - rekla je Sonja za Story.