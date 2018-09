Soraja: 'Moje noge zaslužuju čizme vrijedne 15 tisuća kuna'

Nemoj biti ništa drugo osim kraljice, komentirala je srpska starleta Soraja Vučelić (31), koja uživa kupujući skupocjene krpice u Milanu.

Foto: Instagram

Starleta se na društvenoj mreži pohvalila šarenim čizmama dizajnerskog brenda Versace vrijednim gotovo 15 tisuća kuna i poručila kako njezine noge zaslužuju upravo takve čizme.

Naime, skupocjene čizme limitirana su kolekcija dizajnerskog brenda za ovu zimu.

Soraja si je osim čizama priuštila i plišanu torbicu s likom tigra za osam tisuća kuna, te 'krpice' dizajnerskog brenda Casadei. Nakon što je s obožavateljima podijelila što si je kupila, Soraja je dobro raspoložena snimala selfieje u provokativnom bodiju, koji je otkrivao njezine obline.

Iza srpske starlete najburnije je ljeto u njezinu životu. Deportirali su je iz Srbije, neko vrijeme je ‘nestala’, a onda je krenula u obilazak zemaljske kugle.

Na red je prvo došla Kalifornija, zatim je, odletjela u Rusiju tijekom Svjetskog prvenstva. Ali to je tek bio početak. Uskoro je skoknula do Italije, pa do Francuske, malo i do Španjolske.

Foto: Instagram

A kakvo bi to bilo ljeto za Soraju i tko bi je uopće ozbiljno shvatio da nije otišla do ‘hit’ destinacije ovoga ljeta - grčkog Mikonosa, na kojem je novce potrošila na 'krpice' dizajnerskog brenda Louis Vuitton i Chanel.

Foto: Instagram

- Volim skupe stvari. Nemaš izbora - napisala je Soraja ispod fotografije bujnog dekoltea na profilu društvene mreže.