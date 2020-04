Sotonistička crkva ogradila se od Lady GaGe: 'Ona nije naša'

Na teorije zavjere nisu imuni ni Hollywood i glazbeni svijet, a Lady GaGa (34) je jedna od češćih meta ovakvih, ponekad zabavnih, ali češće samo sumanutih teza. Povezivalo ju se s masonima i iluminatima, ali i sa sotonističkom crkvom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podcast 'No Mercy' popularan je među američkim konzervativcima i patriotima, a Tommy G koji iza njega stoji na Twitteru je iznio tezu i 'dokaze' po kojima je pjevačicu povezao sa sotonističkom crkvom i njihovim ritualima.

1/ Lady Gaga, Satan’s Puppet



I posted a poll whether to do Billie Eilish or Gaga & u guys chose Gaga. I know there is A TON of knowledge that Gaga is nuts, but i guarantee u there are things in here u had no idea about. Join me down the 🐇 🕳 that is.... LADY GAGA



Let’s go pic.twitter.com/A3tAptmPqk