<p>Što se tiče našeg stana u Preradovićevoj, odnosno zgrade, ništa se nije pomaknulo s mrtve točke. Nemamo uopće nikakvih informacija o tome kad bi se eventualno počela sanirati zgrada i hoće li se morati rušiti, govori nam glumica <strong>Anja Šovagović-Despot</strong> (57).</p><p>Nakon potresa, koji je 22. ožujka pogodio Zagreb i okolicu, ona i suprug, glumac<strong> Dragan Despot </strong>(64), ostali su bez krova nad glavom. Njihova zgrada u centru grada dobila je certifikat 'crveno', što znači da je neuporabljiva i da se u njoj više ne smije boraviti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: POTRES U ZAGREBU</strong></p><p>- Naš predstavnik stanara je podnio sve zahtjeve, molbe, aplikacije i sve što je bilo u našoj moći. Čovjek se trudi i radi, ali odgovora nema, svi se pozivaju na taj famozni Zakon o obnovi za koji ne vidim da će bilo što riješiti. Svi koji ulaze u zgradu ulaze na vlastitu odgovornost - otkrila nam je Anja, čiji je stan na zadnjem, četvrtom katu zgrade.</p><p>Supružnici su se nakon potresa preselili kod prijatelja <strong>Jerka Rošine</strong>, a glumica trenutačno boravi sa sinom u obiteljskoj kući u Supetru na Braču.</p><p>- Važno je naglasiti da smo mi, kao stanari zgrade, platili micanje dimnjaka koji su bili oštećeni u potresu, kao i rupe na krovištu. Dakle, ono što smo mogli sami napraviti smo napravili, ali sami zgradu ne možemo sanirati jer je statički narušena - priča nam Anja.</p><p>Kaže da nema nikakvu nadu da će se bilo što riješiti.</p><p>- Ne možemo sami to rješavati jer nismo kvalificirani za popravljanje cijele zgrade. Moram reći da sam jako, ne razočarana, nego ljuta kao pas na gradske vlasti koje ništa ne rade - poručila je Anja.</p><p>Redovito se čuje s ostalim stanarima iz zgrade.</p><p>- Neki su se snašli kao i mi kod prijatelja, a neki su se vratili na donje katove, ali to je isto sve jako nesigurno - rekla je.</p><p>Smatra da nije toliko problem u njihovu stanu jer su ga adaptirali prošle godine.</p><p>- Kad je gradonačelnik Milan Bandić rekao da su građani sami krivi za potres jer nisu ulagali u zgrade, ostala sam bez riječi. Ta izjava će mu se, vjerujem, obiti o glavu, jer će mu rezultat izbora izgledati kao Zagreb nakon potresa. To mi, naravno, nije nikakva utjeha, ni meni ni mnogima koji su također ostali bez krova nad glavom i koje sele iz studentskog doma ‘Cvjetno naselje’ po hostelima, žive u kontejnerima bez vode i u nemogućim uvjetima za koliko-toliko normalan život u ovim nenormalnim vremenima - kaže Anja.</p><p>Priznaje kako ona i suprug svakodnevno planiraju što će dalje.</p><p>- Vidjet ćemo što će biti, no u naš stan se vratiti ne smijemo, barem za sada - rekla je.</p><p>Kao da nije dovoljno što je ostala bez krova nad glavom, u potresu je uništeno i zagrebačko kazalište Gavella u kojem glumica radi.</p><p>- A i oko toga je sve vrlo neizvjesno, sudeći po riječima našeg ravnatelja jer Grad daje nebulozna obećanja koja, uglavnom, ne ispunjava. Tko je u to kazalište trebao ulagati? Grad kao vlasnik, pa ne čini ništa. To je jedino dramsko kazalište u Hrvatskoj koje stoji oštećeno u potresu, a u njemu ne možemo raditi jer nemamo uporabnu dozvolu i ne smijemo raditi na pozornici tako da do Nove godine uopće nemamo izvedbe. To nije privatno vlasništvo, nego vlasništvo Grada Zagreba i jedna od prvih kulturnih institucija u ovoj državi - objasnila je Anja.</p><p>Kaže da do daljnjeg ipak ostaje u Dalmaciji.</p><p>- U Splitu ću imati predstavu ‘Usidrene’, premijera bi trebala biti u prosincu. Riječ je o produkciji Gavelle i HNK Split jer Gavella svoju scenu ne smije koristiti. Mi umjetnici smo stvarno u nezavidnoj poziciji - naglasila je Anja.</p><p>No unatoč svemu, Šovagović-Despot je optimistična.</p><p>- Izdržali smo razne turbulencije posljednjih godina u ovoj zemlji, nadam se da ćemo i ovo. Hvala Bogu da imamo prijatelje i obitelj koji su nam pomogli i uvijek su tu za nas - zaključila je glumica.</p>