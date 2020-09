Spacey u javnosti nakon dugo vremena, nosi vjenčani prsten

Nakit je posebno zbunio mnoge s obzirom na to da glumac o svom ljubavnom statusu i životu nikad nije javno govorio. Otkrio je da je gay 2017., nakon što je suočen s optužbama za seksualno zlostavljanje

<p><strong>Kevin Spacey</strong> (61), nekada vrlo popularan i tražen glumac u Hollywoodu, danas živi potpuno drugačijim životom. Otkako je 2017. optužen za seksualno zlostavljanje doživio je glumački krah te se posve povukao iz javnosti.</p><p>Oskarovca je nemoguće vidjeti na bilo kakvom javnom događanju pa je fotografe u Londonu itekako iznenadilo njegovo ukazanje. Spacey je bio na biciklu, a na njegovom prstu mogao se vidjeti vjenčani prsten.</p><p>Posebno je to zbunilo mnoge s obzirom na to da glumac o svom ljubavnom statusu i životu nikad nije javno govorio. Isto vrijedi i za njegovu seksualnu orijentaciju. Otkrio je da je gay upravo te, za glumca kobne 2017. godine.</p><p>Podsjetimo, Spaceyja je prvo glumac <strong>Anthony Rapp</strong> (49) optužio za silovanje, koje se dogodilo još 80-ih, dok je on sam bio dječak. Nedugo nakon toga javilo se još tridesetak žrtava oskarovca, koje su optužile Spaceyja za seksualno zlostavljanje, što je ujedno označilo i kraj njegove karijere. </p>