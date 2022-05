Spajanje timova u 'Survivoru', plavi i crveni živjet će na istom otoku: I dalje ste ljuti protivnici

Novo razdoblje započelo je za kandidate 'Survivora' kojima će se dosadašnji način života drastično promijeniti zbog ujedinjenja plavog i crvenog tima koji će od sada živjeti na istom otoku. Premda se o ovoj promjeni u nekoliko navrata već šuškalo među kandidatima, ujedinjenje timova ipak ih je uspjelo iznenaditi zbog svega što mu je prethodilo, pa je tako novi tjedan u 'Survivoru' započeo danom koji se po mnogočemu razlikovao od onoga na što su inače navikli.

Budući da je lajtmotiv večeri bilo ujedinjenje plavog i crvenog tima, dan je započeo bez klasičnog izazova, pa su kandidati umjesto snage, brzine i preciznosti ovoga puta testirali svoje znanje na zanimljivom kvizu. Koje je godine potonuo Titanic, koliko sobova vuče saonice Djeda Božićnjaka, koliko je trajao najduži poljubac te koliko centimetara ima najveći leptir na svijetu bila su samo neka od pitanja s kojima su se mučili kandidati, a najviše ih je nasmijala Nika svojim brzopletim odgovorima da je 1835. godine poslana prva elektronska pošta te da 5 sati ima 530 minuta. Unatoč pojedinim gafovima, plavi je tim sakupio više bodova na kvizu znanja, pa su se njegovi članovi za nagradu zasladili ukusnom tortom.

Pravo oduševljenje nastupilo je kada su kandidati doznali da će se povodom ujedinjenja timova održati veliki party kojemu je prethodilo i temeljito uređivanje. Kandidati su napokon izašli iz svoje istrošene odjeće i uskočili u tuševe, a reakcije na prvo tuširanje od početka showa bile su neopisive. Nakon osvježavajućeg tuša uslijedilo je profesionalno friziranje i šminkanje te oblačenje u novu odjeću, a transformacije kandidata bile su zaista iznenađujuće, s obzirom na to da su se dosad navikli gledati u skromnom izdanju.

- Čudan je osjećaj, s time da u ovih 45 dana nisam niti jedanput oprao kosu ni u slatkoj vodi, nego sam rekao – ajmo, kad je već ovakva priča idemo do kraja. Kosa mi je bila najveći problem, stalno sam nosio repić i bilo me strah što sve imam unutra. Svaki sam se dan kupao u moru, ali nisam isprao to more 45 dana. Fenomenalno je, toliko mirišljavo - zaključio je Goran nakon uređivanja.

Kandidate je nakon transformacije dočekala limuzina koja ih je odvela na zabavu ujedinjenja gdje su se susreli s članovima crvenog tima, pa je prava zabava tek počela.

- Od večeras, svi ćete živjeti na istom otoku, ali i dalje ćete biti ljuti protivnici. Palit ćete vatru zajedno, družit ćete se i upoznavati, ali i dalje ćete biti rivali – crveni i plavi - najavio je Mario, otkrivši kandidatima ono što ih je u iščekivanju ujedinjenja najviše kopkalo, pa je mnogima laknulo zbog toga što se timovi nakon spajanja neće mijenjati.

Zabava je počela velikom gozbom tijekom koje su kandidati dobili priliku pogledati video kompilaciju najupečatljivijih teških i sretnih trenutaka od početka showa, a nastavila se na plesnom podiju uz ritmove najvećih hitova do sitnih noćnih sati. Čak je i kraj večeri bio izvan svih očekivanja jer su kandidati prespavali u dominikanskoj vili gdje su ih umjesto tvrdih podova za spavanje dočekali mekani madraci i jastuci te mirisna posteljina.

Prvi korak prema ujedinjenju prošao je u znaku zabave, smijeha i dobre energije, a hoće li na tome ostati ili će već prvi dani nakon povratka na stari način života donijeti neslogu, doznat će se uskoro!

Najčitaniji članci