Spavala s ocem i sinom, pa je jednom rodila dijete: U Cannesu se pojavila i fatalna Carla Bruni

Bivši supermodel i bivša prva dama Francuske, Carla Bruni (55), također nije odoljela 76. Filmskom festivalu u Cannesu.

Carla je prvi put stigla na crveni tepih u sivoj haljini kojom je otkrila vitke noge i utrenirane ruke, a za pojavljivanje je izabrala premijeru filma 'The Zone Of Interest'. Dan kasnije oduševila je u elegantnoj, plavoj haljini na jedno rame kojom je također naglasila vitku figuru.

Foto: GONZALO FUENTES

Mnogi su se složili kako bi i danas mogla hodati svjetskim pistama, a pokazala je i veliki talent za glazbu te izdala nekoliko albuma.

Foto: Reuters/Pixsell

Nažalost, i jedna od nekad najljepših žena svijeta nije odoljela čarima estetskih korekcija, a neko vrijeme je punila medijske stupce isključivo zbog toga. Neki su tada komentirali kako je nepotrebno uništila prirodnu ljepotu, no njena posljednja pojava u Cannesu ostavila je bez daha oba spola, jer je i više nego očito da je prestala s upotrebom filera.

Foto: GONZALO FUENTES

Bivša manekenka je u braku s bivšim francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozyjem (68) od 2008. godine, a iz propale veze s radijskim voditeljem Raphaelom Enthovenom (47) ima sina Aureliena (21) koji je krenuo njenim stopama. Zanimljivo jest da je ranije ljubila Raphaelovog oca, novinara Jeana-Paula Enthovena (74) koji se sina javno odrekao nakon što je on objavio autobiografski roman.

Raphael je u knjizi Carlu opisao kao 'idealnu ženu', dok je za oca Jeana-Paula napisao da je 'previše zauzet žaljenjem za životom koji je imao' da bi se brinuo za svog sina. To je njegovog oca istovremeno naljutilo, ali i rastužilo. - Moje srce je slomljeno. To je užasna knjiga za one, poput mene i drugih, koji su voljeli Raphaela i koji su se utapali u oceanu nezahvalnosti - rekao je tada istaknuti novinar.

Carlin život obilježile su i brojne druge afere, a takav je život imala i njena majka. Carlu je tako dobila u izvanbračnoj aferi, što je ona saznala kada je imala 29 godina. Mamin suprug Alberto to joj je rekao na samrti 1996. godine.

Foto: Reuters/Pixsell

Bruni je otkrila da joj je ispričao kako je ona dijete ljubavi iz afere njene majke s brazilskim magnatom Maurizijem Remmertom (75). Maurizio je tada imao 19 godina, a Marisa 36. Njihova romansa je trajala šest godina, a Carla i Remmert su izgradili dobar odnos nakon što se saznala istina.

Sarkozyja je upoznala 2007. godine preko prijatelja i nedugo nakon njegovog razvoda od druge supruge Cecilije Attias. Oboje tvrde kako je to bila ljubav na prvi pogled, no mnogi nisu vjerovali u uspjeh tog braka. Par ima i kćer Giuliju (11), a od samog početka drže do privatnosti, te ne otkrivaju detalje veze.

Carla je samo priznala kako je za vrijeme lockdowna shvatila da ima problema s alkoholom, no izvukla se.

