Mislim da sam je upravo upucao, rekao je glazbeni producent Phil Spector nakon što je 2003. godine ubio glumicu Lanu Clarkson. Kasnije je tvrdio da se Clarkson sama slučajno ubila te je komentirao da je 'poljubila pištolj'. Policija je glumičino mrtvo tijelo pronašla na stolcu i imala je rupu od pucnja na ustima te su joj zubi bili posvuda razneseni po tepihu. Hitnu pomoć je pozvao Spectorov vozač Adriano de Souza koji je ispričao da je vidio svog šefa kako izlazi iz kuće sa pištoljem u rukama.

Phil je prošao dva suđenja za njezino ubojstvo, a 2009. su ga osudili na 19 godina zatvora. Clarkson je upoznao dok je radila u Kući bluesa u Los Angelesu, lancu hala i restorana gdje su se održavali koncerti. Otišli su skupa njegovom limuzinom u vilu, a samo sat vremena kasnije, 3. veljače 2003. Spectorov vozač je čuo pucanj.

Spector iza sebe ima povijest sa 'slučajnim povlačenjem' pištolja. Prije Clarkson, uperio je pištolj u četiri žene. Prije svakog od tih incidenata, bio je zainteresiran za vezu s ženom, a razbjesnio se kada bi ga odbile. Mislio je kako je korištenje pištolja dobar način da spriječi ženu da ode od njega. Imao je incidente i s pokojnim kantautorom Leonardom Cohenom. Spector mu je prislonio pištolj na vrat, a drugu ruku stavio na rame.

- Umjesto da te gledam kako pucaš, radije idemo raditi nešto zanimljivije - rekao mu je tada Cohen.

Kantautor je poslije ispričao kako je rad s Philom bio katastrofalan. Navodno je uperio pištolj i u članove benda Ramones dok su radili s njime na albumu 'End of The Century', a među ljudima, koji su se susreli s producentovim pištoljem, bili su pokojni glazbenik John Lennon, pjevačica benda The Blondie Debby Harry i njegova prva supruga Ronnie Bennett (77), nekadašnja pjevačica grupe Ronettes.

Ni prema Ronnie nije bio blagonaklon. Maltretirao ju je, a jednom prilikom kupio joj je zlatni lijes, koji je bio prekriven stalkom. Stalno joj je prijetio da će je strpati unutra ako ga ikada prevari. U više navrata ju je vezao, zatvarao u ormar, te je dao izraditi lutku koja je nalik njemu, koju je potom Ronnie morala voziti sa sobom u automobilu kako bi drugi muškarci pomislili kako je Phil s njom.

Oko njihove kuće su posvuda bili zaštitari s vatrenim oružjem, a Ronnie je konačno uspjela pobjeći nakon četiri godine braka, 1972. nakon što je razbila staklo na jednoj strani kuće i bosa nekako izašla s imanja.

- Znala sam ako ne napustim uskoro taj zatvor, da ću umrijeti tamo - istaknula je Ronnie. O producentu je kanal HBO snimio biografski dramski film 2013. godine. Režirao ga je David Mamet (73), a Phila je utjelovio Al Pacino (80).

Phil je preminuo u subotu u 82. godini. Zarazio se korona virusom u zatvoru, zbog čega su ga prebacili u bolnicu. Stanje mu se bilo poboljšalo, ali je došlo do komplikacija te je preminuo.