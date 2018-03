Spektakl u zagrebačkom HNK: Dodijeljene Večernjakove ruže

Hvala svima koji su glasali, HRT-u i svim redakcijama u kojima sam radio. Ovo posvećujem osobi koja me susrela na Kantridi i pitao me da li želim ovo raditi. A to je Korado Vojnović, rekao je voditelj Ivan Dorijan Molnar koji je osvojio Večernjakovu ružu za novo lice godine.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ana Brdarić Boljat i njezin kolega Tomislav Jelinčić su uručili nagradu radijskoj emisiji godine 'Rock antologija živi vječno. Voditelj Slaven Balen je rekao kako je mislio da ima jedan posto šanse za nagradu, a očito je to presudilo.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Zahvala ide svim slušateljima radija 101 - istaknuo je Balen. HRT-ovci Marta Šimić Mrzlečki i Đurica Drobac proglasili su kao pobjednika glumca Gorana Bogdana u kategoriji glumačko ostvarenje godine. Nagradu je došao primiti umjesto njega redatelj Branko Schmidt koji se našalio.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kao što vidite Goranu je malo narasto trbuh i malo je posijedio. Drago mi je da za njega mogu primiti ovu nagradu. Goran je jedan od najzaslužnijih za to što je film Agape takakv kakav jest. Gorane, hvala ti - rekao je Shmidt. Glumci Anja Matković i Zdenko Jelčić otkrili su da je Dnevnik Nove tv osvojio Večernjakovu ružu u u kategoriji TV emisija godine.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Ne možemo pogriješiti ako zahvalimo našoj šefici i direktoru, ali to nije sve. Zahvaljujemo se svim kolegama i čitateljima Večernjeg lista - rekao je voditelj Dnevnika Saša Kopljar. Njegova kolegica Marija Miholjek se našalila kako ih se ne mogu riješiti večeras jer su dodijelili i nagradu za novo lice godine.Ružu za radijsku osobu godine dobio je Mladen Kušec, a nagradu mu je dodijelio glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić u društvu glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Ovo više nikada neću doživjeti. Želio sam Ružu, ali nisam mislio da ću je osvojiti. Osjećam se kao dijete, kao jedan od 3000 mojih malih prijatelja. Zahvalan sam svojem HRT-u i svim urednicima. I za kraj, odrasli ljudi pojima nemaju, što sve djeca u svoja srca spremaju - izjavio je Kušec te dobio veliki pljesak. Pjevačica Zdenka Kovačićek je osvojila Večernjakovu ružu za glazbenicu godine.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Stvarno nisam ovo očekivala, jako sam iznenađena. Ovo nikad neću zaboraviti. Odnijet ću ovaj trofej na jedno tajno mjesto gdje nema zavisti, zla, gdje se ljudi vole i vesele tuđem uspjehu. To je sve skrivenije mjesto. Tako gdje se još sluša klasični jazz. Tako sam srela i Karla Lagerfelda i svi su dobrodošli koji mi puno znače životu - rekla je Kovačićek. Nagradu u kategoriji TV osobe godine je dobio voditelj RTL Direkta Zoran Šprajc.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nemojte misliti da Zoran nije stigao zbog toga što stalno dobiva nagrade. Sinoć me uvjeravao da nema šanse da će osvojiti Ružu. Ovo nam je već treća nagrada u nizu, hvala svima - istaknula je urednica Direkta Mojmire Pastorčić koja je primila Večernjakovu ružu umjesto Šprajca. Uručili su joj je glumica Ana Begić Tahiri i trener hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL