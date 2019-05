Spice Girls održale povratnički koncert: 'Koja trula atmosfera'

Sedam godina nakon posljednjeg koncerta, 'Spice Girls' napokon su se vratile na pozornicu. Emma Bunton (43), Melanie Brown (43), Melanie Chisholm (45) i Geri Horner (46) sinoć su stale pred 75.000 obožavatelja u Dublinu te pjevale najpoznatije pjesme britanske grupe koje su vladale glazbenim ljestvicama krajem prošlog stoljeća.

Foto: Instagram

- Tako sam uzbuđena. Kao da nikad nisam prije bila na koncertu - samo su neki od komentara na društvenim mrežama. Koncert su otvorile s pjesmom iz 1997. godine 'Spice Up Your Life', a u trenutku kad su počele pjevati pušten je i vatromet.

- Mi smo četiri odrasle žene odjevene u superjunakinju, princezu, kraljicu i leoparda. Nadam se da će te se svi dobro zabaviti večeras - rekla je Geri. No, tijekom cijelog koncerta grupa je imala problema s ozvučenjem.

There’s something wrong when the crowd at @spicegirls concert are all sitting down because no one has a clue what song is on because the sound really is THAT bad. @mcd_productions @CrokePark @IrishTimes @LovinDublin #SpiceWorldTour #SpiceGirl pic.twitter.com/QkENc7BJ8Y