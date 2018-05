Špiček u šoku: Kandidatkinje stavile u umak pola kile šećera

U posljednjem, eliminacijskom tjednu na 321-trgu, u kojem se šestero parova bori za imunitet žiri želi vidjeti napredak u kuhanju, inovativnost na tanjuru i pravu borbu 'prsa o prsa' među kandidatima. Ako su dobili jednostavne namirnice, ne smiju kuhati preko volje, tek tako da završe zadatak, već trebaju pokazati da su itekako ambiciozni kada je u pitanju titula najboljeg 'kulinarskoamaterskog' para, koja nosi i novčanu nagradu.

Foto: RTL televizija

- Nismo mi na kraju sa sezonom, ima još jahanja do kraja. Ali, mi u žiriju odsad očekujemo puno više nego što smo dosad. Više ne želim jesti toplu salatu i više ne želim niti čuti za jelo koje nema masnoće u sebi, i slične osnovne postulate u kuhanju, koje su kandidati već trebali naučiti. Jednostavno se o tome više ne treba razmišljati, oni to moraju znati - ispričao je Tomislav Špiček. On će večeras imati pune ruke posla jer kandidati zaboravljaju na te 'osnovne stvari' kod kuhanja.

Foto: RTL televizija

Špiček će se tako šokirati kada vidi da Josip energično i relativno dugo ispire lososa vodom iz pipe. Također će se začuditi što su Andrea i Barbara povjerovale u njegovu priču kako postoji razlika u pečenju muških i ženskih purećih prsa te da Loreta i Ivana koriste pola kile šećera za pripremu umaka uz piletinu.

Foto: RTL televizija

- Koliko šećera vam treba u tom receptu? Jel' vi znate koji je to šećer? A čemu taj muscovado šećer, kakva je razlika između tog i običnog kristala? Karamelizirat ćete ga, kažete… Aha. A nije li on već karameliziran kada je smeđe boje? Pa morate poznavati namirnice s kojima kuhate. Neću vas pitati jesu li vaši pileći fileti od muškog ili ženskog pileta, ali o muscovado šećeru i sličnim stvarima ću vas daviti dok mi do najsitnijih detalja ne objasnite - vikat će Špiček na kandidate. Istaknut će kako je ovakvo neznanje 'veliki minus' u njegovim očima.

Foto: RTL televizija

Što li će tek reći kada vidi da je natjecateljima palo sirovo meso na pod ili da je tanjur s kojeg mora jesti prekrasno jelo - pun prašine? Odgovore donosi novi nastavak kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!', večeras u 21:20 na RTL-u.