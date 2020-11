Špiro nakon smrti supruge nije tražio drugu, a žalio je što se kasno oženio i nije imao i kćer

<p>U zagrebačkom Domu za starije i nemoćne u petak nas je napustio još jedan glumački velikan. U 88. godini preminuo je<strong> Špiro Guberina</strong>. Pet dana nakon <strong>Mustafe Nadarevića</strong> otišao je još jedan velikan iz 'Velog mista'. Guberina je glumio Strikana Jozu, a mnogi će ga pamtiti i po ulozi Divca u 'Prosjacima i sinovima'. Kazališni, televizijski i filmski glumac u bogatoj je karijeri odigrao više od 200 uloga. Generacija će ga pamtiti po emisiji 'Zlatna nit', odnosno Špiro Špula. U emisiji za djecu i mladež, koja se emitirala od 1976. do 1978., uveseljavao je i ušao u srce najvažnijih među nama - djece. A to je odlika onih najvećih...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>A doajenu hrvatskoga glumišta u djetinjstvu je glazba bila podjednako draga kao i gluma, kojom se amaterski već tad bavio. Iako nije imao sluha, volio je pjevanje. Često bi s prijateljima zapjevao u klapama, no ti bi mu nastupi uvijek potvrdili da je na pogrešnom putu.</p><p>- Kad bih stao pored basa, on bi rekao: ‘Hajde ti tamo do tenora!’. Ja poslušam, odem do tenora, a on pak kaže: ‘Idi ipak do basa’. Vidio sam da im kvarim, pa sam se povukao iz pjevanja i onda sve više igrao Nušića, koji se tad često postavljao - govorio je Špiro Guberina. Glumac je do gimnazije živio u Šibeniku, srednju školu završio u Dubrovniku, a od studentskih dana skrasio se u Zagrebu. Iako je kasnije uvidio da mu je gluma bila suđena, Akademija nije bila njegov prvi izbor. Građevinu je studirao godinu dana. Na PMF-u je odslušao šest semestara, a položio tri. No vrag mu, priznao je, nije dao mira pa je otišao na Akademiju.</p><p>- Došao sam na prijamni ispit s ulogom crkvenjaka koji nešto pjeva. <strong>Slavko Batušić</strong> bio je u komisiji i pitao: ‘Što on to radi?’, a netko mu je rekao: ‘Pjeva!’. Sven Lasta mi je poslije rekao da nikad ne bih bio primljen da nije bilo Čičmira, podvornika na Akademiji. Sve je profesore potezao za rukav i govorio: ‘Uzmite Špiru’. Nije stao sve dok mu nisu rekli: ‘Dosta više, uzet ćemo ga’. Da nije bilo tog podvornika, ne znam bih li upisao. Ovako sam prošao iz prve - prisjetio se Špiro.</p><p>Glumačke je gene naslijedio od oca, kojega je na najranijim počecima pozvao da ga dođe pogledati u 'Zagrljaju' <strong>Ranka Marinkovića</strong>. Otac je doputovao u Zagreb, Špiro ponosno glumio, a kad je upitao oca kako mu se sviđala predstava, ovaj ga je upitao: 'A koji si ti bio?'.</p><p>- Onaj što je ganjao magarca, imao sam velike brkove. Ne znam je li mi se tata htio narugati ili me bodrio, rekao je samo: ‘Aaa, ono si ti bio. A dobar si bio, nisam te prepoznao’ - objasnio je prije nekoliko godina Špiro. Mnogo godina poslije, u filmu 'Šegrt Hlapić' također je glumio s magarcem. I zabrinuo se da mu se kolega ne prehladi zato što se tresao od zime. Umjesto magarca, Špiro je zaradio upalu pluća jer se oznojio u kostimu. Životinje i djeca, dodao je, najbolji su korektori njegove glume jer se volio otkačiti, izvoditi nešto.</p><p>- Kad igraš za djecu, moraš biti spontan, jer ako njima počneš pretjerivati, neće te gledati. Ni sa životinjama nema glumatanja. Ni jedna životinja ne može napraviti ništa neprirodno. Dok smo snimali ‘Jelenka’, pas ni jednom nije pogriješio. <strong>Zvonimir Lepetić</strong> i ja znali smo fušati pa reći: ‘Klapa stop’, a pas bi uvijek pogledao u onoga koji je pogriješio. Kao da je htio reći: ‘Što radiš? Sad moram još jednom zbog tebe!’ - prisjetio se veliki glumac.</p><p>Najviše je snimao od 1970. do 1980. godine. Tad ga, govorio je, nikad nije ni bilo kući. Supruga <strong>Ingrid</strong> razumjela je njegov posao i prihvatila da joj je muž više na putu nego doma. Odgajala je njihova sina <strong>Borisa</strong>, brinula se o svemu. Više od glume voljela je glazbu pa bi Špiro, kad bi bio kod kuće, njoj za ljubav, išao na koncerte.</p><p>U to je vrijeme snimio 'Prosjake i sinove', 'Velo misto', 'Očenašeka', 'Jelenka'... Nerijetko se osjećao kao gost u vlastitoj kući.</p><p>Supruga Ingrid umrla je prije 25 godina, a Špiro nikad nije našao novu životnu partnericu. Žalio je samo što se nije prije oženio, nego tek u 36. godini i što nema više djece, posebno kćer. Tradicionalan je Dalmatinac i obitelj mu je bila vrlo važna.</p>