Splićanka Đana: 'Prijatelji su vjerovali da ću osvojiti 125.000 eura u srpskom talent showu'

Mlada glazbenica Đana Smajo (20) snažnim vokalom i scenskim pokretom oduševila je publiku diljem regije te je pobijedila u drugoj sezoni ‘’IDJ showa’’. Na pozornici je nastupila bolesna, ali ni to ju nije spriječilo da vokalno nadjača 11 protukandidata koji su se s njom borili za laskavu nagradu IDJ Coin u vrijednosti od gotovo 125.000 eura.

Nakon pobjede bila je u šoku

Đana se vratila u rodni Split, u kojem s obitelji uživa u blagdanima te pritom prima čestitke i poruke publike.

- Pa slegli su se lagano dojmovi. Sad sam mirnija u glavi, ali dan nakon proglašenja bila sam šokirana - kaže nam Đana.

Bila je iznenađena kad su voditelji izgovorili njezino ime, no prijatelji su od početka bili uvjereni u njenu pobjedu.

- Meni su prijatelji govorili da ću sigurno pobijediti, a ja nisam očekivala i mislila sam da nemam šanse. Kad sam čula svoje ime, bila sam šokirana, a onda sam vidjela Natašu kako vrišti i bila sam kao ‘OK, stvarno se događa’. Odmah su mi proradile emocije i počela sam plakati - iskreno kaže.

Pobjeda se dvaput slavila

Nakon što se na pozornici od sreće isplakala, otišla je proslaviti s prijateljima iz showa.

- Imali smo dva slavlja. Jedno je bilo tik nakon snimanja, kad smo otišli u prostorije IDJ-a. Bili smo svi, natjecatelji i iz prve i iz druge sezone. Puštali smo naše pjesme, plesali i pjevali, baš je bila uživancija. A pravo slavlje bilo je nakon emitirane finalne emisije - prepričala nam je Đana, koja se snažno povezala s kandidatima iz showa.

- Svi smo se slagali i to mi je najljepši dio. Svi smo slavili, od prvog do dvanaestog. Baš smo bili dobra ekipica, to mi je bilo iznenađujuće. Naravno, svatko se htio predstaviti najbolje što zna. Ali nitko nikome nije htio učiniti nešto nažao.

Od malih nogu najveća joj je podrška mama Meri, bez čije bi pomoći ovo glazbeno putovanje bilo mnogo teže. U svoju je kćer oduvijek vjerovala i bila joj vjetar u leđa.

Mama joj je najveća podrška

- Mama je uvijek bila najveća podrška. Dala mi je da nastupam, imala sam i mentora, angažirala je sve da mogu napredovati. Zbog nje sam postajala sve bolja i bolja. Da nije bilo njene podrške, što financijske što moralne, ne bih bila tu gdje jesam - priznaje mlada glazbenica.

Mami je posvetila i jedan od nastupa u "IDJ showu", a osim toga, na nju je snažan dojam ostavilo izvođenje pjesme ''Pola sunca''.

- 'Ne kuni me, ne ruži me majko' imala je veliku težinu za mene. Mama nije bila sa mnom i bila sam sama tijekom cijelog showa. Naviknula sam se na to da je uvijek uz mene i ovo je bilo prvo iskustvo da sam sasvim bila prepuštena sebi. I dobro i loše nosila sam na svojim leđima. Zato ta pjesma.

Nataša Bekvalac joj je bila mentorica

Na glazbenom putovanju kroz show mentorica joj je bila pop zvijezda Nataša Bekvalac, koja je svoje iskustvo prenosila na buduće uspješne izvođače. Đana je u njoj pronašla veliku podršku i često zbog nje napuštala svoju zonu komfora.

- Nataša je meni najviše bila psihološka potpora. Poticala nas je da damo svoj maksimum. Znala je koje su nam prednosti, a koje mane, i inzistirala je da ono lošije sakrijemo ili riješimo. Ona je perfekcionistica, kao i ja. Sviđa mi se što je natjecateljski nastrojena jer ja nisam takav tip, pa je svojim utjecajem probudila taj žar u meni - opisala nam je.

Prije pobjede u srpskom showu Đana se tri puta natjecala na Dori, a kao manja svoje je prvo veliko pojavljivanje imala u showu "Zvjezdice". Ipak, priznaje nam da je iskustvo u "IDJ showu" neusporedivo s dotadašnjim natjecanjima.

- Strava mi je što svaki natjecatelj ima svoj nastup razrađen od početka do kraja. Što se tiče i plesa, scenografije, svjetla, outfita... Nitko nije bio zakinut i svi su bili jednako istaknuti, pa je publika birala što je njima najbolje. Produkcija je stvarno bila pažljiva prema svakom kandidatu, a scena podsjeća na eurovizijsku. Bilo je kada na pozornici, tepiha, ogledala... Ma svega.

Izbacila je prvu pjesmu

Đana je za "IDJ" već izbacila svoju prvu pjesmu, naziva "Ljubav", koju je publika zavoljela u kratkom roku i preslušala je više od 1,2 milijuna puta. Želja joj je izgraditi vlastiti glazbeni put kroz koji može promovirati pozitivne vrijednosti.

Foto: PROMO

- Voljna sam eksperimentirati. Najviše volim pop i r'n'b, pa ću se sigurno predstaviti s nekoliko pjesama u tom stilu. Ali ne gine mi da se okušam u trapu i nekom istočnijem zvuku. To mi isto odgovara, a i svi mladi to slušaju. Neću snimati nešto što nije u mojem stilu i što ne bi bilo primjereno za one najmlađe.