Splićanka Ljuba pravi je fan: 'Trudna sam išla na koncert i odlučila da će se kći zvati Tina'

Na koncertu sam bila trudna, a toliko sam je htjela vidjeti. To je bilo u maloj dvorani tu kod nas na Gripama, bilo je svijeta da vam to ne mogu opisati. Onda su me suprug i prijatelj dignuli na ogradu. Jedan me držao od naprijed, a jedan od iza, da ne padnem. Možete zamisliti kako je to izgledalo, ispričala nam je gospođa Ljuba Kekez, koja je prekjučer preminulu glazbenu divu Tinu Turner slušala uživo u Splitu 1975. Glazbena diva tad je imala 36 godina i bila je na vrhuncu karijere.