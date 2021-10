3 Abbey Road, St. John’s Wood, London, Engleska. Adresa je to slavnog londonskog studija koji su proslavili The Beatles i Pink Floyd, a za snimanje ga je “iskoristio” splitski bend The Splitters.

Mladi su glazbenici osjetili dašak glazbene prošlosti. Beatlesi su tamo snimili istoimeni album “Abbey Road” 1969. godine, kao i onu legendarnu fotografiju na kojoj liverpulska četvorka prelazi preko zebre, a Pink Floyd je tamo snimio “The Dark Side of the Moon”...

- To je čudo, od Splita do Abbey Roada. Vidjeli smo sve to izbliza, odličan osjećaj. Pa tamo su snimale najveće svjetske face, najbolji bendovi, a evo sad i mi - rekao nam je Josip Senta.

Bend čine on i njegov brat Petar, a preostala dvojica su Marko i njegov brat Antonio Komić. Dva para braće iz splitskog kvarta snimili su u londonskom studiju pjesmu.

- Na poziv Marka Mihaljevića došli smo u London snimiti novi singl. Snimali smo sve u Abbey Roadu, dok smo back vokale i dodatni aranžman snimili u Angels studiju. Tonac i producent singla također je Marko, s kojim započinjemo ugodnu suradnju. Da zamijenimo klišej s nečim nedostižnijim, slika na pješačkom prijelazu Abbey Road zamijenjena je pješačkim prijelazom ispred studija - kažu dečki, koji su u muzici između popa i rocka.

Memorabilija ima posvuda, vidi se, a i osjeti važnost koju ima Abbey Road. Dva dana bili su u studiju na samom snimanju.

- Baš kad smo mi bili, sve je bilo u znaku Georgea Harrisona, na velikom zidu sve je bilo posvećenu njemu. I mi smo se potpisali na ‘ploču’. U dućanu je, naravno, najviše memorabilija i suvenira od Beatlesa. Jedan dan snimali smo i u studiju Angels, gdje je snimala Adele - prenio nam je dojmove Josip Senta.

Od Londona, nažalost, nisu previše vidjeli, no za ovaj put dovoljno je bilo i ovo.

- U tih sedan dana nismo puno mogli vidjeti jer su stroga pravila i traže se potvrde za sve, kao i testiranja, bez obzira na to jeste li cijepljeni - rekao je Josip.