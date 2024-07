Splitska glumica iz Netflixovih hit serija predstavila novi singl

Klara Mucci, glumica s međunarodnom karijerom i zvijezda Netflixa, objavila je prvi singl “Paperclip”. Moćna i provokativna pjesma inspirirana je likom fatalne žene koju glumi u hit seriji “Crooks” i predstavlja zvuk koji opisuje kao ruthless mistress pop.

“Left in stitches, who this bitch is, Ruthless Mistress”, pjeva Mucci bez dlake na jeziku. “Paperclip” je napet i glasan alternativni pop singl koji uvodi u nadolazeći debitantski album umjetnice koja isprepliće svoja dva svijeta - glazbu i glumu. U pratećem video spotu spaja kaos mračne verzije svakog bića i neustrašive domine vidljive svijetu.​​

Foto: promo

Gradeći priču na velikom iskustvu glume u filmovima i serijama, poput iznimno uspješnih uloga u Netflixovim produkcijama “Crooks” i “Little Kingdom”, kao i u Cannesu nagrađenom “Murina”, Klara Mucci pronalazi svoje posebno mjesto i u glazbi. Između pauza na glumačkim setovima diljem svijeta, u zadnjih nekoliko godina napisala je preko stotinu pjesama od kojih će neke u narednom periodu ugledati svjetlo dana.

Foto: promo

U njezinoj glazbi pronalaze se raznoliki utjecaji od Massive Attacka do M.I.A. i Gwen Stefani koji rezultiraju jedinstvenim zvukom. Kombinira alternativni R&B, pop i elektroničku glazbu dok istovremeno koautorski stoji iza svih svojih pjesama, izvodi ih i objavljuje, ne pristajući na ikakve kompromise.

Foto: promo

Koprodukciju za debitantski singl “Paperclip” Klara Mucci potpisuje uz suradnika i producenta Sašu Antića, a nagrađivana fotografkinja i redateljica Marcella Zanki režirala je video spot. Singl je samoizdat i dostupan na svim streaming platformama.