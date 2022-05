Splitska glumica vratila se na TV ekrane: 'Jedna sam od rijetkih koji žive od posla koji vole'

Splitska glumica Jagoda Kumrić (30) od ponedjeljaka će se na malim ekranima pojaviti u seriji 'Kumovi'. Glumi lik Vedrane, koja se nakon dugo vremena vraća u Zaglave i svojom pojavom će unijeti pomutnju i razrušiti idilu glavnog ljubavnog para, Janka i Luce.

U jednom intervjuu izjavila je da je jednom svom rođaku još kao šestogodišnja djevojčica rekla da će 'biti glumica kao Julia Roberts, jer glumice puno zarađuju', a sada je za Večernji.hr otkrila kako se osjeća nakon što je osjetila realnost tog poziva.

- Nisam nikada požalila što se bavim glumom jer gluma je moj poziv i nešto u čemu istinski uživam. Koliko god ponekad bilo teško u tome uspjeti i koliko god na periode to nije unosan posao, ja sam sretna što ga radim i ne bi ga mijenjala za neko drugo zvanje. Mislim da sam jedna od rijetkih na svijetu koja može reći da živi od posla koji voli. Većina ljudi nije sretna kad se ujutro ustaje i ide na posao, to im dođe kao nužno zlo. Ja se veselim svaki dan ići na snimanje, stvarati ulogu, kući o tome promišljati i raditi na tome. To me ispunjava i veseli - objasnila je Jagoda.

Glumica je samohrana majka trogodišnje kćerkice Natasje pa je ispričala kako ona reagira na njen posao i obaveze.

- Pa polako sad shvaća, ali još joj je gluma kao zanimanje apstraktan pojam. Zasad razumije da ona mora ići u vrtić kad mama ide na posao, razumije da mora biti tiha kad mama uči tekst i da ne smije dirati markere i šarati po tekstu. Pametnome dosta - kaže glumica.

Jagoda je publici poznata po televizijskim serijama, a mnogi je se sjećaju iz serije 'Larin izbor'. Iako do sada nije imala priliku glumiti u kazalištu ili filmu, otkrila je kakve su joj ambicije na tom području.

- Dosad profesionalnih kazališnih angažmana nisam imala. Ja bih se voljela okušati u stvaranju kazališne uloge, budući da je sve što sam kazališno stvarala bilo prije i tijekom Akademije u obliku ispitnih produkcija. Što se tiče filma, to je moja velika ljubav i želja mi je odigrati ozbiljnu filmsku ulogu. Nadam se da će uskoro doći vrijeme i za to - rekla je Kumrić.

