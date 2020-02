Splitski glumac u župi priznao: Ja sam žrtva sustava u kulturi

Uznemiruju me neredi, razdori, savladat će me tuga. Radost života rijetko mi je poznata. Mladim se ljudima događa da im ne treba baš ništa, ni profesori ni kazalište. Oni ne vide prljavštinu svijeta pa dolaze do zaključka da sve treba primati s ironijom, a za to vrijeme na trgovima i dalje govore glupani, pobjeđuje beskičmenost, započeo je govoranciju kazališni glumac Robert Kurbaša (42) na korizmenoj tribini u jednoj zagrebačkoj župi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Splićanin u posljednje vrijeme češće istupa kao ponosni HDZ-ovac nego kao glumac, a u slobodno vrijeme drži predavanja u crkvama.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Ja sam optimist, a kao takav smatram kako moramo pobijediti strah od nepoznatog. Kao glumac vidim da su tendencije, ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi takve da je umjetnost tu samo da šokira. Osjećam se kao žrtva sustava u kulturi. Sve je pobojano rodnom ravnopravnošću, ali se zapravo duh čovjeka dugoročno uništava - rekao je Kurbaša.

Scenska umjetnost ima puno datosti, ali i puno nelogičnosti. Kazalište u Hrvatskoj nije puno različitije od kazališta u Americi. Glumac u obzir uzima nedavnu situaciju s producentom Harveyjem Weinsteinom (67), kojeg su proglasili krivim za počinjenje kaznenog seksualnog čina nad jednom ženom i silovanje druge žene.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Taj čovjek je bio alfa i omega. Vi morate pristati na ta pravila, nažalost. Ne mislim ništa loše o tim ljudima, oni misle da su im sva sredstva dopuštena. Kao da će glumac raditi sve što poželite. Tako se ponašaju i producenti u Hrvatskoj, a etika i moral ne postoje - objasnio je glumac, osvrćući se na svoju ulogu glumca u svijetu u kojem nam naredbe stižu od nama superiornih.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Odazvao se tribini jer želi širiti svoj način razmišljanja, a sve ljude poziva da daju doprinos razvijanju takve svijesti. Govori kako mediji, prvenstveno televizija ne smiju utjecati na građansku osviještenost. Ključ svega, tvrdi glumac, je suosjećanje, a između ostalog i suosjećanje prema nekršćanskom svijetu. U suprotnom, postat ćemo kao ostali, bez svojih stavova.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Moramo pripaziti na koji način iznosimo misli i osjećaje da bismo se nosili s posljedicama. Glumac je dobar onoliko koliko je povezan sa samim sobom, a to je taj duhovni aspekt. Što je čovjek bolji, to će bolje obavljati svoj posao. Imati više suosjećanja, ključ je boljitka svijeta - zaključio je Kurbaša.

