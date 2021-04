Splitski plesač Alen Sesartić (39) doživio je kliničku smrt i zadobio prijelome na 15 mjesta nakon stravične prometne nesreće početkom siječnja.

Na putu za Zagreb Alenov poznanik je izgubio kontrolu nad vozilom i sletio s ceste. Plesač je slomio osam rebara, zdjelicu na četiri mjesta i tri kralješka, a sekunde su ga dijelile od sigurne smrti.

Samo tri mjeseca nakon nesreće, Alen se odlučio progovoriti o oporavku, ali i strahotama koje je njegova majka proživljavala u to vrijeme.

- Moju mamu su nazvali sa skrivenog broja i rekli joj da sam poginuo. Možete misliti, majku, koja ima 71 godinu kako je to primila. Do mene se nije moglo doći dva dana jer mi je mobitel bio negdje na autoputu i jedva su ga našli. Imao sam povredu 15 fraktura, hematom na mozgu, čak su me i oživljavali... - rekao je plesač za IN magazin.

Prisjećajući se tog stravičnog dana 5. siječnja, Alen se skoro rasplakao pred kamerama.

- Samo se pomoliš i kažeš: Molim te da ovo nije kraj. Tvoj mozak ne može reagirati kako bi trebao u normalnim situacijama. Srećom pa sam imao jaknu na sebi koju sam bacio preko glave da ne vidim ništa od toga. Sjećam se trenutka kad sam udario u ogradu, dalje ničega... - rekao je Sesartić.

Naime, plesač Alen surađivao je s brojnim domaćim i nekim stranim zvijezdama. Snimao je spotove, reklame i koreografirao koncerte mnogih estradnih imena kao što su Severina, Nina Badrić, Danijela Martinović, Maja Šuput, Neda Ukraden, Andrea Šušnjara i dr.

Nakon nesreće svi oni su mu pisali poruke sa željama za ozdravljenje i htjeli su znati kako je. No, zbog hematoma koji je zadobio i amnezije kao posljedice, Alen se nije sjećao njihovih poruka neko vrijeme.

Najveći šok, kaže, doživio je nakon što je saznao da ne može hodati barem tri mjeseca. Zbog toga je pao u depresiju, jer mu je ples sve u životu, a ozbiljnost ozljeda mogla je značiti i ono najgore - kraj plesačke karijere.

Još uvijek se ne zna hoće li plesač moći nastaviti svoju karijeru jer mu je nakon nesreće oštećen živac u desnoj nozi zbog kojeg se ona trese.

- To je za moju karijeru hendikep - rekao je i otkrio kako je na vlastite noge stao tek nakon 25 dana, a nakon nesreće izgubio čak 17 kilograma.

Alen je ove godine trebao biti dio eurovizijskog tima srpske grupe Hurricane koja će nastupiti u Rotterdamu na Eurosongu. No, najvažnije je ipak da se dobro oporavi.