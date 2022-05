Spot domaće pjevačice izazvao komentare zbog gay poljubaca: 'Kontroverzno, iskreno i hrabro'

Mlada pjevačica Nika Turković (26) nas je 2004. godine predstavljala na dječjem Eurosongu s pjesmom 'Hej, mali', a nakon toga je sa svakom pjesmom pomaknula granicu. Tako je i s najnovijim hitom "Dok nas nema".

Ljubav je ljubav - bez obzira na spol, poručuje Nika povodom izlaska novog spota. 'Kontroverzno, iskreno i hrabro', tako su ga opisali oni koji su ga vidjeli na pretpremijeri.



- Mislim da je možda neobično zato što to kod nas nije nešto naročito uobičajeno, tako da mislim da nije sad to neka tako jako velika stvar. To je nešto o čemu sam ja već neko duže vrijeme razmišljala, meni općenito zna smetati što je ljubav i u nekakvom filmskom svijetu i u glazbenom svijetu prikazana kao samo muško-ženska - rekla je Nika za IN Magazin.

Sreća, čežnja, uzbuđenje, tuga, patnja i bol - sve su to osjećaji kroz koje prolazimo tijekom prekida, a Nika ih je pretočila u pjesmu. Iako nije autobiografska, svakako se može pronaći u njoj.

- Nekako mislim da su moji prekidi uvijek bili dosta nezreli i sporazumni, jer sam bila jako mlada, tako da zapravo ne bih rekla da sam velika patnica u tom segmentu, ali sam sigurno imala slomljeno srce i da sigurno znam što to znači - kaže Nika.

Protekle četiri godine pjevačica je u vezi s kolegom Matijom Cvekom. Njegovih kritika se najviše pribojava.

- Nekad je to malo naporno, nekad je to dvosjekli mač, ali svakako mislim da je baš poanta to da sve te stvari koje nitko drugi ne bi razumio možemo iz prve znati što točno druga osoba misli i to je meni najbolji dio svega - rekla je.

Trenutačno radi na novim pjesmama.

- Imam neke stvari koje bih jako htjela staviti na njega i nadam se da će to biti lijepo prihvaćeno i da će uspjet. Meni je samo važno da to bude onako kako sam ja to zamislila jer je to prvi album, to je velika stvar - rekla je Nika Turković.

