Srđan Gojković Gile: Ni nakon 40 godina ne damo se sa scene

Kultni beogradski glazbeni sastav 'Električni orgazam' uskoro će obilježiti 40 godina djelovanja na sceni, a kao doba njihove najveće kreativnosti i vrhunca obično smatramo pomalo davne osamdesete kad su, uglavnom za Jugoton, objavili nekolicinu značajnih studijskih albuma.

Foto: promo

Ipak, ponovno dolaze u Tvornicu kulture, s novim albumom “Gde smo sad”, koji je veliki dio kritike ocijenio njihovim najboljim ostvarenjem još od zlatnog doba. Dakako, Srđan Gojković Gile (58) i njegov bend ne postaju mlađi, ali i dalje žive za svaki sljedeći nastup i na pozornici nikad ne kalkuliraju.

- Izazova ne manjka ni danas. Nama je Zagreb, uz Beograd naravno, najvažniji koncert koji mi sviramo. Ta dva grada ipak su ispred svih drugih kad je naša publika u pitanju, tako da se jako veselimo svakom novom nastupu u Zagrebu - priznaje nam Gile, koji će s bendom nastupiti u hrvatskoj metropoli 13. travnja, na isti dan kad se obilježava i Record Store Day, međunarodni Dan prodavaonica ploča. Aktualni album “Gde smo sad” dvanaesti je studijski materijal benda, koji je cijenjeni status stekao serijom uspješnih albuma u novovalno vrijeme bivše države, kad su plijenili energijom i kreativnošću, kako na pozornici tako i u studiju. Tih godina objavili su niz uspješnih i prihvaćenih albuma, počevši s “Paketom aranžmana” 1981., koji su snimili zajedničkim snagama sa suborcima sa scene - Šarlo Akrobatom i Idolima, pa sve do koncertnog albuma “Braćo i sestre” iz 1987. godine, objavljenih za tadašnji Jugoton. Album “Distorzija” iz 1986. godine za Električni orgazam bio je svojevrsna prekretnica.

Foto: promo

- Dotad smo bili, onako, baš klupski bend, svirali smo samo po urbanim sredinama, a krajem 80-ih, otprilike u vrijeme kad je izašla ‘Igra rokenrol cela Jugoslavija’ već smo imali puno veću popularnost, nastupali smo i po manjim sredinama. Današnji album usporediv je kvalitetom i kreativnošću s albumima tog doba, ali nije istog žanra i zvuka. Moje mišljenje je definitivno da je to jedan od naših boljih materijala. Električni orgazam uvijek je bio bend koji se mijenjao i eksperimentirao, a tako je i danas - pojašnjava Gojković.

Njihove koncerte publika redovito pohodi i danas, u zreloj fazi benda, ne slušaju ih samo oni koji su mladi bili osamdesetih nego i današnji klinci. Neloše za sastav koji se početkom 80-ih pojavio sa svojim pankerskim i rokerskim izričajem te prvi od trojca koji je imao priliku snimiti i debitantski solo album. U vrijeme dok su formacije bendova određivali vojni rokovi i njihovo služenje, bend je primijetio i inozemni kritičar Chris Bohn, novinar časopisa New Musical Express te je Električni orgazam proglasio jednim od najuzbudljivijih nebritanskih sastava tog doba, a shodno tome, dio ploča benda mogao se kupiti i u Engleskoj.

Foto: promo

Zanimljivo, Električni orgazam je ustvari nastao kao probni projekt sa strane, članova već postojeće i uhodane grupe Hipnotisano pile, ali već na zajedničkom koncertu kao predgrupa zasjenili su sami sebe. Hipnotisano pile ubrzo je prestalo postojati, a Orgazam će uskoro obilježiti jubilarni 40-godišnji staž na sceni.

- U to vrijeme te gura neki mladenački adrenalin. Bili smo klinci, ali energiju i kreativnost kojom smo isijavali u to doba ljudi su prepoznali. Doduše, kad si mlad, onda i trošiš istu tu energiju bespotrebno, a s iskustvom naučiš kanalizirati to efikasnije a da muzika svejedno bude uzbudljiva - komentira Gile. Jedan od najvažnijih rock sastava ovog podneblja u Tvornici kulture predstavit će nove pjesme s hvaljenog albuma, ali Gile, Ljuba, Banana, Švaba i Pače prezentirat će u novoj i preuređenoj zagrebačkoj Tvornici kulture cijeli presjek zavidne karijere te publiku raspjevati onim dobro znanim, starim hitovima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Svirat ćemo, kao i uvijek, nove i stare favorite. Sve ono što publika voli i želi, a baš zagrebačka publika je jedna od naših najvjernijih i najboljih - zaključuje frontmen Električnog orgazma.