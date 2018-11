Sramežljive Vahdela i Klavdija traže princa na bijelom konju

Dvije nove kandidatkinje Vahdela i Klavdija showa 'Gospodin savršeni' traže ljubav i uskoro ćemo ih moći gledati u reality emisiji kako se bore za naklonost Gorana Jureneca (38).

Klavdija Kolar (40) radi u javnom zavodu za šport u Ljubljani, a s roditeljima i braćom od pete je godine živjela u Čakovcu. Za sebe kaže da je iskrena, odlučna i energična, a njezino je srce i dalje slobodno iako su je čak triput prosili! Također, kaže da je pažljiva te da uvijek sasluša i daje savjete.

Premda odaje dojam odvažne žene, priznaje da je često sramežljiva i u slobodno vrijeme najradije se druži s prijateljima. Voli otići u kino, solarij ili saunu. Ne može podnijeti da je muškarac posesivan i ljubomoran, pa nikad ne bi bila takva u vezi, nego bi svom budućem partneru ponudila ljubav, poštovanje i podršku. Na prvu bi je osvojio odlučan muškarac, džentlmen koji je iskren, pažljiv i dobrodušan.

Vahdela Vlahović (30) priznaje da bi željela princa na bijelom konju. Pravi je umjetnički tip, obožava crtati i smatra da to najbolje predstavlja njezinu osobnost, a zna svirati klavir i obou. No iako na prvu dojam sramežljive djevojke, dobro zna što želi u ljubavi - muškarca koji se dobro ponaša prema njoj i njezinu sinu i, naravno, koji je iskreno voli. Naime, Zagrepčanka ima devetogodišnjeg sina, koji je njezin centar svijeta i s kojim najradije provodi vrijeme.

Nakon razvoda žive ponovno s njezinim roditeljima, ali to joj nimalo ne smeta jer je s njima u izvrsnim odnosima. Trenutačno radi razne poslove - statira u kazalištu, sudjeluje u snimanjima, a posebno je zanimljivo to što pjeva operu. Sve to samo potvrđuje koliko je sposobna i uporna u traženju najbolje opcije za sebe. Jer kao što kaže - kad ima ljubavi, sve se ostalo može riješiti.

Show 'Gospodin Savršeni' počinje se prikazivati 19. studenoga u 21 sati na RTL-u!