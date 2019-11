Srebrna krila: Nismo mi skakali iz aviona nego pravi padobranci

Pola sata prije legendarnoga koncerta na Cmroku momci iz Srebrnih krila sjedili su u obližnjem restoranu. Neki od konobara i osoblja restorana su s njima izašli jer koncert je počinjao za 20 minuta.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

- Krenuli smo prema bini, a oni među publiku. Kasnije su nas pitali: ‘Kud ste prije stigli, pa gdje je aerodrom’. Rekli smo im da smo brzo vozili do Lučkog i povjerovali su - kaže Vlado Kalember (66). Dodaje da nakon 40 godina ipak može priznati, nisu Krila iskakala iz aviona nego profesionalni padobranci.

- Ivan Balent Tratinčica je najavio publici: ‘A sad stiže Adi Karaselimović’. Onda je padobranac skočio, a Adi se umjesto njega popeo na binu - više ne taji Kalember.

Momci su, odjeveni u padobransko odijelo, s kacigom i naočalama, stajali u backstageu. Kako je padobranac skočio, oni su, u identičnim odijelima, izlazili iz backstagea. Naokolo su bili policija, osiguranje, nitko ih, priča Kalember, nije mogao skužiti.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

- I tako za Dadu, Duška, mene... Tratinčica viče: ‘Daaaavor Jelavić’ i pokaže prema nebu. Publika vrišti, gore avion, padobranac iskače i kruži. Kako je kojeg od nas najavio, tako je padobranac skočio, a mi umjesto njega na binu - priča. Toliko dobro je sve bilo organizirano i skriveno da je u spektakl povjerovao i redatelj Krešimir Dolenčić.

- Prije nekoliko godina sjedili smo na kavi i on me pita: ‘Kaj ste zbilja skočili na Cmroku’. Najbolji redatelj za spektakle kaže ‘je..na fora’, no nismo mi skočili - priznaje Vlado.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Koncert na Cmroku pred oko 50.000 ljudi pamti kao njihov prvi veliki nastup. Nakon njega otišli su na turneju koja je trajala šest godina. Najveći je to i najznačajniji koncert po tome što su ga Krila doživjela kao prvi hrvatski Woodstock.

- Kad nam je Vladimir Mihaljek Miha to predložio, bili smo presretni jer Woodstock je našoj generaciji koncert svih koncerata. Da nije bilo Woodstocka, možda bih razmišljao ‘kud ću na livadu’, ali kako je bio, rekao sam: ‘Yeees’ - prisjetio se. Dodaje da su na tom koncertu bila tri dotad neviđena štosa. Deset dana prije svirke iznad Zagreba letio je avion s transparentom 'Srebrna krila Cmrok'.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

To, kaže Vlado, nitko prije nije napravio. Kao ni tako veliki koncert na livadi. - Iza bine smo imali i kaveze s golubovima. Namjera je bila odaslati poruku ljubavi i mira. No Mihaljek je angažirao krive golubare. Dobili smo pogrešne golubove, neke trkače.

Bili su brzi kao borbeni avioni. Kad su se vrata kaveza otvorila, poletjeli su doma. Nitko ih nije skužio, a bilo ih je oko tisuću. Kad sam kasnije pričao s frendovima, pitao sam ih za golubove, a oni su se čudili: ‘Koji golubovi?’. Nitko ih nije vidio - priča Kalember. Sponzor s cvijećem koje su iz aviona bacali po publici bio je Ivica Todorić. Tad se bavio cvijećem, a s Mihaljekom se poznavao od djetinjstva, odrasli su zajedno. Te 1979. imali su tek jedan album.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Krenuli smo i na turneju s 14 pjesama. Nedostajalo je još 10. Malo smo promijenili, produljili aranžman. Sretna okolnost je bila da su sve pjesme bili hitovi pa smo mogli ponavljati pjesme. Publika je to jedva dočekala, pjevali su s nama. Nismo tad izvodili tuđe pjesme, to se onda nije radilo. I Mihaljek bi doveo nekog da pjeva prije nas 20-ak minuta pa smo se tako pokrili. Navukli smo program na 1,15 sati, no tad je to bila normalna dužina koncerta - ispričao nam je Kalember.

Svirku na Cmroku nikad nisu ponovili jer smatraju da su bilo kakva ponavljanja - glupa. No otad su svirali u samo velikim prostorima, na stadionima i u najvećim sportskim dvoranama bivše zemlje. Samo koju godinu poslije postali su zvijezde i u Bugarskoj.

- Tadašnji menadžer Riblje čorbe uvjeravao me je da su Bugari ludi za nama. Nisam bio baš siguran u to, pa sam se tijekom pauze od koncerata uputio u Sofiju. Zatekli smo se u Makedoniji. Sjeo sam u auto i otišao u njihovu jedinu agenciju 'Sofia koncert'.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

- Rekao sam da smo grupa iz Jugoslavije i da se želimo raspitati o mogućnosti svirki u Bugarskoj. Žena mi je rekla da su sve ljetne angažmane već zaokružili, a ja njoj da ne želimo svirati na terasi. Ona pita: 'Tko ste vi', a ja kažem Srebrna krila - prisjeća se Kalember.

Raširila je oči kao da je čula The Rolling Stones. Vlado joj je pokazao albume i sve se promijenilo u sekundi. Rekla mu je da je pokušavala doći do njih. Obećala je poslati upite po bugarskim dvoranama i dodala da joj se javi za deset dana.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

- Kad sam je nazvao, već se javilo 30 gradova. Sve veliki prostori, dvorane, stadioni. Sljedećih dana javilo se još 15 gradova, a onda su nam nudili i da neke nastupe ponovimo - priča Vlado.

Rumunjke su, baš kao i djevojke bivše zemlje, vrištale čim bi momci izašli na pozornicu, a u Bugarskoj su im tad rekli 'Rumunji i Mađari su ludi za vama'. Pa smo i tamo punili najveće prostore.

