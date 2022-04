Srebrna krila: 'Nismo odbili bugarsku nemoralnu ponudu'

Prije deset godina iz Bugarske je stigla nemoralna ponuda. Te 2012. nazvao me jedan gradonačelnik da bi on nastup Srebrnih krila. Rekao sam da više ne postojimo, a on je pitao postoji li mogućnost da se okupimo, priča Vlado Kalember (68). Odgovorio mu je da postoji, da su svi u odličnim odnosima, da se druže. I taj gradonačelnik kaže Vladi: “Pričaj s dečkima i kažite koliko”. Za nekoliko dana Kalember ga je nazvao, rekao svotu, a gradonačelnik rekao: 'Dobro'. Okupili su se, napravili probe i krenuli dalje.