'Sretna sam što ću roditi sina, svijet treba dobrih muškaraca'

Moj sin će biti okružen jako snažnim, obrazovanim, moćnim ženama i mislim da je važno da vidi takve uzore u svom životu da bi ih znao podržati u budućnosti i odati im počast, napisala je Eva Longoria (42) u objavi na društvenoj mreži. Glumica, koja je najpoznatija po seriji 'Kućanice', istaknula je kako se veseli što će dobiti sina.

Foto: JACOVIDES-MOREAU/Bestimage/PIXSELL - Jako sam uzbuđena što ću roditi sina jer mislim da svijet treba više dobrih muškaraca - objasnila je Longoria koja je od 2016. u braku s Joseom Bastonom (50), vlasnikom Televise, najveće medijske kompanije u Latinskoj Americi. Glumica je u sedmom mjesecu trudnoće i rekla je da namjerava raditi sve do poroda.

- Osjećam se osnaženo u ovom stanju. Život koji dijelim sa sinom je odličan. Kada režiram, on je sa mnom. Čini me veoma sretnom i moj mi se muž divi što ću raditi posljednjih dana trudnoće - ispričala je Longoria koja je do sada snimala romantičnu komediju 'Overboard'. Film će biti u kinima sljedećeg mjeseca, a ona tumači jednu od glavnih uloga.

Foto: Instagram Glumica tvrdi da još nije odlučila kako će nazvati sina, no objasnila je kako će ona i muž odabrati tradicionalno ime povezano s njihovim meksičkim nasljeđem. Dodala je da će biti dugačko. Longoriji će to biti prvo biološko dijete, a kaže da muževu kćer Nataliju (21) i blizance Marianu i Josea (13) doživljava kao vlastitu djecu.

Foto: Gtres/PIXSELL - Maćeha sam troje predivne djece. Jako nam je zabavno skupa - rekla je glumica koja se zaljubila u Bastona jer se ne boji njezine moći, ljepote, prijateljstva i vožnje automobila. Napomenula je da ju podržava u svemu što radi.