RODIO SE MAX

Sretne vijesti: Boris Đurđević i supruga Valerija dobili su sina

Piše Stela Kovačević,
Sretne vijesti: Boris Đurđević i supruga Valerija dobili su sina
Zagreb: Boris Đurđević u EMI učilištu predstavio singl za inozemno tržište | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nemam riječi koliko smo sretni i koliko je moja supruga Valerija Đurđević ovo zaslužila nakon toliko godina muke i borbe s bolešću. Lavica od glave do pete, napisao je Boris

Osnivač grupe Colonia Boris Đurđević (52) pohvalio se sretnim vijestima na društvenim mrežama. Naime, on i njegova supruga Valerija dobili su sinčića.

Foto: Boris Ščitar/Pixsell

- Danas 10.11.2025 rodio se Max Đurđević, naše blago. Nemam riječi koliko smo sretni i koliko je moja supruga Valerija Đurđević ovo zaslužila nakon toliko godina muke i borbe s bolešću. Lavica od glave do pete, odustajanje nikad nije bila opcija bez obzira na fizičke i mentalne bolove  koje je doživljavala godinama. Bogu hvala na daru koji smo dobili! Čuda se događaju, samo treba vjerovati! Max je mala beba, ali će uz našu ljubav postati veliki čovjek - otkrio je Boris na društvenim mrežama.

IVANA LOVRIĆ FOTO Pjevačica Colonie odmara na Maldivima: Lani je postala majka, a evo kako se mijenjala
FOTO Pjevačica Colonie odmara na Maldivima: Lani je postala majka, a evo kako se mijenjala

Glazbenik i njegova supruga u braku su 11 godina, a ovo im je prvo zajedničko dijete. Boris iz prošlog braka ima Lukasa i Noru

Zagreb: Boris Đurđević u EMI učilištu predstavio singl za inozemno tržište
Zagreb: Boris Đurđević u EMI učilištu predstavio singl za inozemno tržište | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Valerija je spisateljica i autorica stihova, a svojedobno je javno progovorila o svojoj borbi s endometriozom -  bolest u kojoj tkivo maternice počne rasti na drugim dijelovima tijela. 

- Moji prvi teži simptomi započeli su 2007., kad sam navršila 24 godine. Počela sam osjećati nesnosne bolove tijekom menstruacije, pojavila se bol pri uriniranju i defekaciji. Sjedila bih na toaletu i držala se rukama za zidove te se izvijala u strašnim bolovima. Osjećaj je bio kao da mi utrobu režu s tisuću noževa - jajnike, maternicu, mjehur, zdjelicu i debelo crijevo. Ubrzo sam počela osjećati bolove neovisno o menstruaciji, pojavila se bol pri odnosu, kao i učestale urinarne infekcije, a sve te simptome nijedan liječnik kojem sam se obratila nije povezivao s mogućnošću endometrioze - ispričala je svojedobno.

