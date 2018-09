Sretno rastavljeni: Bivši parovi poslovno surađuju i tepaju si

Obitelj i prijatelji znaju da smo razdvojeni neko vrijeme, skupa nastavljamo odgajati Lenu i to nam je najvažnije, rekla je prošlog mjeseca Jelena Veljača (37) za časopis Story. Scenaristica i glumac Dražen Čuček (48) predali su papire za rastavu trogodišnjeg braka, no to nije utjecalo na njihov odnos.

Foto: Privatni album

Nakon bračnoga kraha najvažnije im je da zajedno nastave odgajati kćer Lenu (2). Skupa su se preselili u Beograd zbog serije “Pogrešan čovjek”, koju gledamo na RTL-u, čija je autorica Jelena, a Dražen u njoj igra.

- Postoje posebne draži kad radim s Draženom. On je jedan od najtalentiranijih glumaca koje sam imala priliku upoznati. I stvarno nevezano uz naš privatan odnos, moram reći da raditi s glumcem toga kalibra uvijek je za autora ili dramaturga opuštajuće jer znaš da će svojim talentom prikriti tvoje nedostatke - ispričala je Veljača za Blic. Bivši par se zaljubio 2014. godine pripremajući predstavu “Prava stvar” u Maloj sceni.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Razvod nije utjecao ni na odnos kazališne redateljice Saše Broz (49) i glumca Ranka Zidarića (53).

- Ne postoji recept, to ovisi o osobi, a možda i o okolnostima i razlozima rastave - objasnila je Broz. Redateljica se nedavno hvalila izrekom bivšeg supruga Ranka.

- Vi žene brijete noge, očekujete princa na bijelom konju, a dobijete konja na bijelom - napisala je Broz. Redateljica i glumac bili su šest godina u braku, a nakon razvoda surađuju u poslovnim projektima.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- O Ranku sve najbolje kao ocu, osobi i izuzetnom glumcu - rekla je Broz. Redateljica i glumac imaju kćer, slikaricu Saru (23).

Ana Rucner (35) i Vlado Kalember (64) imaju još idiličniji odnos od Broz i Zidarića. Violončelistica i pjevač ostali su dobri prijatelji, ali i profesionalno sjajno surađuju.

- Posebno mi je drago kada na glazbi surađujemo obiteljski, timski. Inače, moj Vlado je uvijek bio iza mene, davao mi dobre savjete, pomagao mi - rekla je Rucner. Bivši supružnici imaju sina Darijana (11) te je Ana bila posebna gošća na koncertu Srebrnih krila u Mariboru prije dvije godine.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Moje srce - tepala je violončelistica Vladi na društvenoj mreži, što je zbunjivalo fanove i prijatelje bivših supružnika. Kalember je režirao i producirao njezin spot “Teslina polja”, a glazbenik je svojedobno rekao kako s njihovim sinom idu u kazalište. Razveli su se 2014. nakon sedam godina braka.

Glumci Nina Erak (62) i Boris Svrtan (53) doživjeli su bračni krah nakon 28 godina braka prošle godine. Ostali su u odličnim odnosima, a kako je Erak istaknula za Gloriju, najvažnije im je da su dobri roditelji kćeri Petri (24) koja je također glumica.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Sada ga volim kao brata. Naprosto smo se prestali voljeti - objasnila je Nina za Gloriju. Dodala je kako nije bilo treće osobe.

- Mislila sam da će naš brak vječno trajati i da ćemo biti jedni od rijetkih za koje se može reći da su zajedno ‘dok ih smrt ne rastavi’ - ispričala je glumica koja trenutačno igra u seriji “Na granici” na Novoj TV. Kaže da, nakon što je zaliječila rane, može normalno komunicirati s Borisom.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Mogu skupa ljetovati, roštiljati, pričati o svemu i svačemu, ali emocija ni gorčine više nema. Ističe da nije spremna za novu ljubav i da joj to nije prioritet. Boris je u svibnju za Gloriju potvrdio da je u vezi s logopedinjom koja radi u Centru za Odgoj i obrazovanje Goljak u Zagrebu, Kristinom Turk.

- Sve mi zasad ide, jako sam sretan. Moja bivša veza nije uspjela jer smo bili dosta razdvojeni i zauzeti. Našao sam sreću uz Kristinu i nadam se da ćemo imati zajedničku svijetlu budućnost - rekao je Svrtan. Glumac je svojedobno istaknuo kako mu prijatelji kažu da su on i bivša supruga dokaz kako ljudi mogu biti još bolji nego prije rastave.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Pjevač Miro Ungar (80) te njegova kolegica i bivša supruga Tereza Kesovija (79) također se mogu pohvaliti dobrim odnosima nakon razvoda. Razveli su se 1973. i imaju sina Alana, a Ungar se ženio još tri puta nakon njihova razlaza. Miro i Tereza zajedno su pjevali na koncertima te je njegova sadašnja supruga, 42 godine mlađa supruga Sara (38), u dobrim odnosima s pjevačicom.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Možda “najbizarniji” prijatelji među bivšim supružnicima su pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (36) i nogometaš Dino Drpić (37). Celzijus i Drpić rastali su se prije više od četiri godine, a žive skupa zbog kćeri Taishe (11) i sina Leona (12).

Foto: Filip Brala/PIXSELL

- Nije to ništa posebno drukčije, osim što je djeci omogućeno da budu s oba roditelja u mjeri u kojoj sama žele, a meni je to najvažnije - rekla je pjevačica. Nije joj čudno živjeti s bivšim pod istim krovom jer nekad se danima ne sreću zbog poslovnih obveza.

- Ja ne dovodim nikoga u stan jer nemam koga dovoditi, a i da imam, nikad ne bih novog dečka dovela među našu djecu. A za Dina stvarno ne znam, ali mislim da je i on sličnog mišljenja - rekla nam je Celzijus. Bivši supružnici su u odličnim odnosima.

Foto: Instagram

- Dino ide u trgovinu, idem i ja, pomažemo si, naravno. On meni u muškim poslovima, ako treba nešto teško nositi ili promijeniti žarulju i slične stvari, a ja njemu, kad mu zatreba, operem veš i opeglam odjeću - rekla je. Dodala je da se dobro slažu, no da nikad nije razmišljala o njihovu pomirenju.

Foto: Instagram

- Znam da bi opet sve bilo kao u braku, a to ne želimo - napomenula je Nives. Spisateljica u donjem dijelu trbuha još ima tetovažu koju je posvetila bivšem mužu. Celzijus piše “Dinovo vlasništvo” na španjolskom jeziku.

