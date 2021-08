Srpsku influensericu Dunju Jovanić (31) na Instagramu prati 303 tisuće ljudi iz regije i šire, a sunarodnjaci su ju nedavno napali zbog hlača u kojima se fotkala. Naime, poznati brend Zara u novoj kolekciji je izbacio traperice s uzorkom koji neodoljivo podsjeća na šahovnicu, što je mnogima zasmetalo:

- 'To je obukla u čast Oluje i protjeranim Srbima', 'Odvratno... još šahovnica', 'Zar si ti Hrvatica... Zašto onda ne živiš u Zagrebu?

Dunja je velika ljubiteljica mode, pa su na njezinom Instagram profilu najviše zastupljene najnovije krpice i kombinacije istih. Uz kockaste hlače je odabrala rozi topić i prozirne štikle, pa kasnije 'hejterima' poslala snažnu poruku.

- Milijun puta sam naglašavala ovakve stvari, ali izgleda da nije bilo dovoljno. Nisam odgojena da mrzim ni jedan narod, ni jednog čovjeka bilo koje vjerske, nacionalne pripadnosti, boje kože. Hvala mami i tati! - započela je u objavi.

- Moje obje babe su porijeklom iz Like, gdje su i odrasle, jedan deda također iz Like, dok je drugi deda bio iz Bosne. Nikada me nitko od njih nije učio da mrzim, da razdvajam, da računam tko je tko. I tako ću ja učiti svoju djecu. Širite ljubav, od mržnje nemate ama baš ništa - zaključila je Dunja.

Dunja se trenutno odmara ja obali Jadrana i ne dopušta 'hejterima' da utječu na nju.