'Srpska kraljica silikona' sad je neprepoznatljiva: Planira udaju

<p>Starleta i bivša natjecateljica srpske inačice reality showa 'Farma', <strong>Tijana Đuričić </strong>(30), mnogima je ostala u sjećanju zbog njezinog, nazovimo to tako, upečatljivog izgleda. Ona je i sama u nekoliko navrata govorila o svim intervencijama koje je radila, a najviše zahvata imala je na grudima i usnicama. Zbog toga su je prozvali 'srpskom kraljicom silikona'.</p><p>Tijana, koja je samo u grudima imala 1200 kubika, danas teži prirodnom izgledu. Fura crvenu kosu, smanjila je grudi, izvadila silikone iz usta, skinula leće u boji, prestala ubrizgavati filere, crtati obrve...</p><p><a href="https://www.pulsonline.rs/aktuelno/zvali-su-je-kraljica-silikona-a-sada-nije-ni-nalik-onoj-spodobi-evo-kako-danas/g1wcw5b">Puls Online </a>javlja da se nedavno zaručila i planira vjenčanje, a novog partnera upoznala je sasvim slučajno kada je išla u policijsku postaju. Iako sada ima razloga za slavlje, starleta se prije nekoliko mjeseci našla u problemima, pisali su<a href="https://www.pulsonline.rs/aktuelno/nazivali-su-je-horor-starletom-danas-izgleda-potpuno-drugacije-ali-je-ponovo-upletena/vqcsfjj"> srpski mediji</a>.</p><p>Nepoznati počinitelji su joj zapalili automobil ispred njezine zgrade na beogradskoj Zvezdari. Riječ je o limenom ljubimcu vrijednom 5.000 eura, odnosno oko 38.000 kuna. Ona se tada o svemu oglasila.</p><p>- Točno je da mi je automobil zapaljen. Policija radi na rasvjetljavanju slučaja. Kada se napad dogodio nisam bila kod kuće, ali sam se hitno vratila s puta. Ne znam koji bi idiot i ološ to uradio. Nisam ni s kim u svađi. Ovo me je strašno potreslo, ali se nadam da će policija naći počinitelja - rekla je.</p>