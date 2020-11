Srpska manekenka iznenadila izgledom: Pozirala bez šminke

Fotografirala se u sportskoj odjeći s kapom, a u opis objave je stavila: 'No filter'. Inače, manekenka je nedavno priznala da je unatoč umoru najsretnija na svijetu

<p>Atraktivna srpska manekenka <strong>Sofija Milošević</strong> (30) i njezin zaručnik, srpski nogometaš <strong>Luka Jović</strong> (22) koji igra za Real Madrid, u rujnu su dobili sina <strong>Alekseja</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sofija je rodila u privatnoj klinici u Španjolskoj gdje golupčići i žive, a sada je pozirala u nesvakidašnjem izdanju. Objavila je fotografiju na kojoj, čini se, nema ni trunke šminke.</p><p>Fotkala se u sportskoj odjeći s kapom, a u opis objave je stavila: 'No filter'. Inače, manekenka je nedavno priznala da je unatoč umoru najsretnija na svijetu.</p><p>- Preumorna sam, što je i normalno, ali zato je beba naspavana. Još sam pod dojmom svega što se dogodilo. Sedam dana je premalo da bi se sve te divne emocije stišale. Gledam to malo stvorenje u naručju i razmišljam kako je život čudo, jedno veliko čudo! - rekla je za<a href="https://www.hellomagazin.rs/2020/09/19/mama-sofija-milosevic-prvi-intervju-posle-porodjaja/"> HELLO!</a>.</p><p>Dodala je kako sve do trudnoće nije nikome polagala račune.</p><p>- Niti sam o bilo kome vodila računa, osim o sebi. Sada razmišljam o tisuću stvari, javlja se milijun bojazni, sumnji… Strepim hoću li biti dobra majka, hoću li uspjeti dijete pravilno odgojiti. Željela bih izbjeći greške, a svjesna sam da nema roditelja koji nije griješio - zaključila je.</p>