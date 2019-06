Srpska pjevačica krši zakone u Hrvatskoj pa šarmira policajce

Pretpostavlja se da mnoge zvijezde, što domaće, što strane, koriste svoju slavu kako bi se izvukli iz problema, pogotovo prometnih. Srpska pjevačica Rada Manojlović (33), koja redovito nastupa diljem Hrvatske, ispričala je da je ona jedna od njih, prenosi Kurir.

- Prije sam kroz naseljeno mjesto znala pretjerati. Mladost, ludost. Međutim, otkako sam kupila bolji i brži auto, dajem gas samo kad negdje kasnim - rekla je Rada.

Foto: Instagram

Pjevačica ne skriva da redovito dobije kaznu za vožnju.

- Ne znam koliko sam novaca dala na kazne, ali sigurna sam da je cifra ogromna. Glava me zaboli kad mi stigne kuverta. Za neke prekršaje nisam ni bila sigurna da sam ih napravila, ali piše sve crno na bijelo - ispričala je.

Foto: Instagram

Prometne nedaće zadesile su ju i u Hrvatskoj.

- U usporedbi sa Srbijom, gdje radar sve bilježi, u Hrvatskoj mi se nekad posreći. Tamo se uvijek jurim s presretačima. Nekad se zanesem, zamislim i pritisnem papučicu na gas, ali to nije divljanje po putu, da se razumijemo. Ne prekoračim brzinu više od 50 kilometara na sat. Ispred mene se samo pojave presretači s rotacijom i odmah znam što me čeka. Kad me tamo zaustave, znam da sam nešto uprskala - kaže pjevačica.

Foto: Instagram

Međutim, Rada je u Hrvatskoj pokušala iskoristiti moć zavođenja kako bi se izvukla od kazne.

- Probam ih šarmirati, otpjevam im nešto, dam im novaca da se okrijepe, da popiju kavu ili neko piće. Nekad mi to ne uspije pa im ponudim i novac za ručak. Tako uspijem izbjeći kaznu. Događa se da mi ju prepolove, a ima slučajeva kad me uopće ne primjećuju. Kažu: "Rado, plati pa se klati i divljaj" - zaključuje Rada.