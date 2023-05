Srpska pjevačica odgovarala na pitanje fanova: Udavala sam se tri puta jer nisam razmišljala...

Raspoložena sam da odgovaram na vaša pitanja pa ako želite me pitajte nešto, napisala je srpska pjevačica Nataša Bekvalac (42) na društvenim mrežama objavivši novu fotografiju s plaže.

Nataša je pokazala duge noge i otkrila struk u jednodijelnom crnom kostimu s prorezom. Ubrzo su se u komentarima javili znatiželjni fanovi pa su je upitali planira li se udati.

- Udavala sam se jer nisam razmišljala - našalila se, a kao osobinu koju najviše kod sebe voli je navela to da može voljeti kao nijedna žena.

Obožavatelji su joj dalje postavljali pitanja o daljnjim koncertima koje će održati, ali Nataša nije previše otkrivala.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Inače, Nataša se udavala tri puta. Godine 2004. počela je hodati sa srpskim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem Vjenčali su se u srpnju 2006. Par je dobio kćer Hanu.

Nakon pet godina braka, razveli su se 2011. Četiri godine nakon vjenčala se za rukometaša Ljubomira Jovanovića.

Foto: Antonio Ahel

Ni ta ljubav nije uspjela, pa su se 2017. rastali. Nakon toga se udala za IT poduzetnika Luku Lazukića. Nataša je 2018. rodila svoju drugu kćer Katju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U noći 12. travnja te godine fizički ju je napao tadašnji suprug. Godinu iza, optužili su ga za napad na obitelj i osuđen je na 8 mjeseci zatvora, kako je pisao Kurir. Nataša je zahtjev za razvod podnijela u listopadu 2019.

Jednom je prilikom u emisiji 'Premijera - Vikend Specijal' progovorila o strahotama koje je prolazila u posljednjem braku.

Foto: Instagram

- To je sve bilo jako brzo. Ne kajem se jer sam dobila Katju. Prije neki dan sam pročitala kako nastaje biser. Kada nešto napadne školjku, nju to jako boli, a da bi uklonila bol, napravi tu strukturu - to je biser - izjavila je tada.