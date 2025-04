Srpska pjevačica otišla u Tursku i potrošila 50.000 eura za nove grudi i stražnjicu, uredila i lice!

Stojanka Novaković Stoja, jedna od najpoznatijih folk pjevačica regije, ponovno je privukla pažnju javnosti svojim odlaskom u Istanbul na estetske zahvate početkom godine. Nakon četiri godine od prethodnog 'remonta', Stoja je odlučila još jednom temeljito promijeniti svoj fizički izgled kod jednog od najpoznatijih europskih plastičnih kirurga.

Foto: Instagram

Za ovaj niz operacija, koji je uključivao korekciju grudi i stražnjice, nekoliko zahvata na licu radi pomlađivanja te liposukciju kojom je uklonjen višak sala sa stomaka i bokova, izdvojila je oko 50.000 eura. Ne skriva da je neko vrijeme boravila u Istanbulu, odakle se javljala svojim pratiteljima i otvoreno govorila o svojim planovima za uljepšavanje, ističući kako joj nije problem ulagati u svoj izgled jer smatra da je to zaslužila nakon toliko godina karijere.

- Idem kod plastičnog kirurga koji je jedan od najboljih u Europi, tako da ću se malo pomladiti. Zaslužila sam to nakon toliko godina, jednostavno, meni to nije problem. Volim lijepo izgledati – rekla je Stoja u emisiji 'Premijera', navodi Kurir.

U Areni Zagreb održana 2. Kafanska večer | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Stoja je i ranije bila iskrena prema javnosti o svojim estetskim zahvatima, a poznato je da je na operacije dosad ukupno potrošila oko 100.000 eura.

- To je poznato kod mene. Kad se mijenjam – mijenjam sve. U Turskoj sam provela dva mjeseca i 10 dana. Još me uvijek boli, bila sam nepokretna tri-četiri dana, sreća što je moj prijatelj išao sa mnom. Bila sam devet i pol sati u umjetnoj komi. Ne bih o cifri, ali tu je negdje. Kad kažeš Turska, svi znaju da to nije baš jeftino i jednostavno, ali ja sam prezadovoljna - pričala je ranije, piše Nova.rs.

Foto: Antonio Ahel

Podsjetimo, Stoja je još ranije, tijekom svoje karijere koja traje od kraja devedesetih, više puta mijenjala izgled.

Prvi veći estetski zahvati dogodili su se još prije desetak godina, a u posljednjih nekoliko godina najviše je operacija obavila upravo u Istanbulu, gdje je, prema pisanju medija, samo prošle godine za operacije izdvojila 35.000 eura.