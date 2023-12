Srpski glazbenik lupao fanove tenisicom po glavi u Opatiji, sad i on ozlijeđen: 'Što ja radim?!'

Kontroverzni srpski glazbenik Dragomir Despić, poznat kao Desingerica, nedavno je nastupao u jednom opatijskom klubu. Na koncertu je nastupao poderane majice, a u jednom je trenutku svojim tenisicama udarao publiku po glavi, što njima nije nimalo smetalo.

Nakon nastupa se oglasio na društvenim mrežama te pokazao ozljedu koju je zadobio na glavi.

- Ja stvarno ne znam, bajo, što radim s glavom na nastupima kad dođe do ovoga. Puknut će ti glava, Dragomire, smiri se - rekao je i pokazao ogrebotinu.

Inače, Designerica je u samo godinu dana doživio ogroman uspjeh. Svoju prvu pjesmu je objavio s Lukom Bijelovićem, poznatim kao Pljugica. Pjesmu su nazvali 'Kucci Kucci', a potom su objavili i 'Pistacc'. Osim toga što brojni smatraju da njegovu glazbu treba zabraniti te da nije dobar utjecaj na djecu, brojni su opleli i po njegovim stavovima o ženama.

Nedavno je gostovao u podcastu 'Oslobođenja kod Davida Čerkeza' te rekao da je funkcija žene to da opere suđe i sprema kuću.

- Ako je muškarac pravi, on treba donositi pare kući i da žensko ima jedinu obavezu da opere suđe, spremi kući i da dijete bude kako treba. Nikad nisam rekao da žena treba sjediti kod kuće, nego da joj je to jedina obaveza. Onda neka ide u šoping i gdje god misli da treba, u dogovoru sa suprugom, naravno. Iskreno ti kažem, ne znam koji postotak riba jedva čeka da ide na posao. Ja, koliko znam, svaka koja radi jedva čeka da nađe nekoga da ne radi, bajo. Ono, žensko koje hoće raditi, to žensko očigledno nije radilo. Kad krene raditi, onda će htjeti da ne radi, bajo. 97% žena želi piti kavu i ići u shopping. To je ženski mentalitet. To tko kaže da nije tako, laže. Žene vole i čuti 'ne', to ih radi. Ženi moraš dati pažnju, ali je i kontrolirati da te ne osramoti negdje. Ne može se raditi što hoće, sve korektno - rekao je tada Designerica.