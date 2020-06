Podsjetimo, humanitarni turnir\u00a0'Adria\u00a0Tour' prekinut je zbog zaraze korona virusom. Tamo se\u00a0Novak \u0110okovi\u0107, idejni za\u010detnik turnira, dru\u017eio s kolegama\u00a0Bornom \u0106ori\u0107em\u00a0(23),\u00a0Marinom \u010cili\u0107em\u00a0(31),\u00a0Goranom Ivani\u0161evi\u0107em\u00a0(48)...

POGLEDAJTE 24 PITANJA S MILO\u0160EM BIKOVI\u0106EM:

<p>Beogradski glumac <strong>Miloš Biković</strong> (32) kojeg domaća publika pamti po ulozi Filipa iz serije 'Vratit će se rode', Aleksandra Tirnanića Tirketa u filmu 'Montevideo, Bog te video' i Maraša' iz filma 'Južni vjetar', testirao se na korona virus, budući da se družio s tenisačem <strong>Novakom Đokovićem</strong> (33) koji je potvrdio kako je zaražen.</p><p>- Rezultat testa: negativan - napisao je Biković na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Glumci 'Južnog vetra' otkrili tajne sa seta</strong></p><p>Naime, prije no što su saznali kako su zaraženi, Đoković i njegova supruga <strong>Jelena</strong> (34) bili su u jednom beogradskom klubu u društvu najvećih teniskih faca, a prisustvovao je i Miloš pa se odlučio za testiranje. Kasnije je bio i na turniru 'Adria Tour'.</p><p>- Imao sam čast biti gost na turniru. Nole je to napravio za svoju zemlju, za svoj grad, za sve ljubitelje tenisa. Čistog srca. U skladu sa zakonom i preporukama struke. Prerano smo se opustili. Moji najbliži i ja smo napravili test. Svi smo negativni. Ovo je lekcija za sve - poručio je glumac koji filmsku karijeru gradi i u Rusiji.</p><p>Podsjetimo, humanitarni turnir 'Adria Tour' prekinut je zbog zaraze korona virusom. Tamo se Novak Đoković, idejni začetnik turnira, družio s kolegama <strong>Bornom Ćorićem</strong> (23), <strong>Marinom Čilićem</strong> (31), <strong>Goranom Ivaniševićem </strong>(48)...</p><p> Đoković je nakon nalaza testa koji je pokazao kako su on i njegova supruga pozitivni na korona virus, poslao priopćenje javnosti.</p><p>- Sve što smo napravili u proteklih mjesec dana radili smo čistog srca i iskrenih namjera. Naš turnir je bio humanitarnog karaktera s idejom da pomognemo tenisačima iz regije, da im omogućimo uvjete da igraju, ostvare prihode, i tako lakše prebrode ovaj težak period. U isto vrijeme, željeli smo poslati poruke solidarnosti i poštovanja, fer-pleja. Cilj je bio i da pomognemo dobrotvornim fondacijama i onima kojima je pomoć najpotrebnija i drago mi je što se veliki broj ljudi pridružio toj inicijativi - objasnio je tenisač. </p><p>Da je negativna na koronavirus na svojem je Instagram profilu pokazala i <strong>Lola Astanova </strong>(34), pijanistica koja je nastupala u Zadru na 'Adria Touru' gdje se družila s Novakom.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S MILOŠEM BIKOVIĆEM:</strong></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>