Miloš Biković srpska je zvijezda u usponu. Oduševio je širu javnost mega hitom 'Južni vjetar', a karijeru je, osim u Srbiji, izgradio i u Rusiji. Gostovao je u emisiji U svom filmu voditeljice Tončice Čeljuske gdje je otkrio neke detalje iz privatnog, ali i poslovnog života.

Kako je sam objasnio, nije očekivao da će 'Južni vetar' biti među najpopularnijim serijama u nazad desetak godina. Štoviše, karte za premijeru nastavka filma 'Južni vetar 2: Ubrzanje' prodane su sedam dana unaprijed u Puli. Oduševila ga je i hrvatska publika te njihovo prihvaćanje filma.

U Rusiji je snimio preko 12 filmova, najnoviji film 'Sluga' u kinima je gledalo više od 12 milijuna ljudi. Zbog toga je u Rusiji stekao status zvijezde, ali i državljanstva.

Otkrio je i zašto se počeo baviti glumom.

- Pedagog nas je to pitao. Ja sam shvatio, sad ako kažem istinu, zvučat će infantilno. Istina je, volim biti u centru pažnje, da me gledaju i da ja kontroliram što osjećati, da budem netko drugi, da se osjećam kao da mi je napumpan ego i tako dalje. Shvatio sam da ovo zvuči mnogo ružno, šteta što je istina. Moram promijeniti tu istinu. Imam neku ružnu istinu o sebi i moram ju promijeniti, moram promijeniti odnos prema tome i prema sebi. Tada sam shvatio, što bi moglo biti nešto drugo za što da se uhvatim? I onda sam rekao: To je zato što se volim igrati, što je također istina. Malo manje ružna od ove ranije- rekao je.

Njegovi roditelji dva puta su se rastajali, a kao mlađi nije to previše razumio.

- To je neka lekcija za mene, da čovjek treba naučiti da postoji s tom osobom koju voli, da je to projekt, da je to rad na tome, to je odricanje, kaže i zaključuje da se čovjek mora odreći dijela sebe da bi mogao stvoriti prostora za drugu osobu - objašnjava Biković.