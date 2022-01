Bivši srpski tenisač Radmilo Armenulić (82), suprug tragično preminule pjevačice Silvane Armenulić je izrazio svoje nezadovoljstvo kako je Vukota Brajović (42) dočarao pred kamarama. No unatoč kritikama Armenulića, sin proslavljenog Voje Brajovića (72) nije to primao srcu. Vukota se već par puta našao u glumačkim vodama ali to nije njegovo primarno zanimanje jer njegov izgled u filmu Toma je privukao svu pažnju, prenosi Dnevni avaz.

Na Vukotinom Instagramu mogu se vidjeti fotografije kako se profesionalno bavi modelingom i da je to teren u kojem se najbolje nalazi.

Sudeći po fotkama putovao je po poznatim europskim destinacijama kao što su Rim, Pariz Saint- Tropez i time pokazao da voli povezati posao s zadovoljstvom.

Vukota i njegova mlađa sestra Iskra (34), koja je završila glumu, su djeca iz prvog braka Voje Brajovića koju je dobio sa njihovom majkom Ljiljanom.

O Vukotinom privatnom životu malo se toga zna no zasigurno je da nosi 'titulu' jednog od najseksepilnijih Beograđana, koji mnogi komentiraju da podsjeća na svog oca.