Srpski mediji: Goran Bregović dao je 5000 eura za 'face lift'! Išao je kod turskih kirurga...

Tijekom svog nedavnog odlaska u Srbiju, glazbenik Goran Bregović (74) iznenadio je prolaznike mladolikim izgledom, a srpski su mediji napisali da se iza njegovog svježeg lica krije zahvat od 5000 eura.

Naime, izvor je za Kurir otkrio kako je glazbenik prije nekoliko mjeseci u glavnom gradu Turske posjetio privatnu kliniku u kojoj je napravio zatezanje lica.

- Brega nije žalio novac kako bi se pomladio. Iako ima 74 godine, sad izgleda kao da ima 60. Lifting je napravio u Istanbulu u jednoj privatnoj klinici. Koliko znam, to zadovoljstvo je platio 5000 eura. U pitanju je vrhunski plastični kirurg, tako da sve djeluje potpuno prirodno. To više nije nikakav tabu, to rade i obični ljudi, a kamoli glazbenici svjetskog ranga, kakav je i naš Brega - rekao nam je sugovornik - rekao je izvor.

Foto: Instagram screenshot

Rezultat dobrog kirurga vidljiv je kada se usporede Bregovićeve slike od prije godinu dana i sada, neki tvrde da izgleda sigurno 10, a možda čak i 15 godina mlađe. Takav efekt traje prosječno oko pet godina, prenosi Kurir, jer se proces starenja nastavlja normalnim tokom.