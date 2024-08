Srpski ministar o Severini: 'Nije privedena ni uhićena, zadržali su je na granici zbog kontrole'

Srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić u ponedjeljak je komentirao i slučaj pjevačice Severine Vučković koju je policija zaustavila na srpskoj granici, odvela na ispitivanje i pretresla automobil. Nakon toga je pjevačici dopušteno da uđe u Srbiju, no ona se vratila u Hrvatsku.

Potvrdio je kako ju je policija zadržala na osnovi popisa o 'verbalnim deliktima'.

Foto: R.Z./ATAImages

- Severina nije ni privedena ni uhićena, niti joj je odbijen ulazak u Srbiju - poručio je Dačić te dodao kako je pjevačica 'zadržana zbog kontrole'. Najavio je i kako će zatražiti 'ukidanje popisa, kada su verbalni delikti u pitanju', prenosi Kurir.

Severina: 'Pitali su me što mislim o Srebrenici, Oluji...'

Severina je za 24sata ranije potvrdila da ju je policija zaustavila prilikom ulaska u Srbiju u nedjelju te nakon nekoliko sati odveli u zgradu policije na razgovor.

- Na ispitivanju su mi bez suvišnih pojašnjenja krenuli postavljati pitanja što mislim o Srebrenici, Oluji, zašto sam podržala demonstracije protiv iskapanja litija i napisala da je to Srbija koju volim. Dotakli su se i Jasenovca, a došli su i do Tuđmana. Treba li reći da mi je policajac, u 30-tim godinama, stalno pokušavao objasniti da samo radi svoj posao, jer sam ja javna osoba i imam društveni utjecaj pa eto... Na to sam mu rekla da će tek vidjeti taj utjecaj kad sutra sve objavim što me ispitivao i kad svi mediji prenesu. Jadan je stalno izlazio tijekom ispitivanja, jer ga netko zvrcao na telefon, valjda mu davao daljnje upute, pa se ovaj vraćao s novim i novim pitanjima. Pitanjima na koja obično povjesničari daju odgovore - rekla je, između ostalog Severina, koja je poručila i kako 'neće u Srbiju dok je diktator na vlasti'.

