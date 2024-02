Srpski monah o Prijovićki: 'Kad sam vidio svaki nabor njezinog mladog, zgodnog tijela. Jao...'

Monah Arsenije Jovanović nekada je imao potpuno drugačiji život. Javnosti je poznat kao Avu Plavog iz benda 'Novi talas', a često komentira i glazbenu scenu Srbije. Komentirao je sada i Aleksandru Prijović.

- Vremenom smo dobili seosku narodnu glazbu i gradsku narodnu glazbu - rekao je, piše Kurir.rs.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Sada se napravila neka kombinacija gradskih narodnjaka. Tu je glavni predstavnik Aleksandra Prijović. Potpuno izostaje bilo kakav bunt, bilo kakav socijalna kritika. Samo tijelo. Znači sada se turbofolk i zabavna glazba spajaju u jedan pravac i to je taj novi pravac. Taj pravac nije seoski, on je seljački. Znači kada je neko seljačina, to ne znači da je sa sela. Seljačina može biti i profesor fakulteta. Ti na selu imaš takvu gospodu da se šokiraš. Ta seljačka novo glazba je nažalost prepravila čitavu Jugu i šire. Svi luduju za njom. To je seljačurska glazba - pričao je pa dodao:

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Kažu Aleksandra napunila pet arena u Zagrebu. Meni su nju pohvalili kao ona je jako pristojna. Ja sam poželio da vidim tu pristojnost. Pomislio sam da možda mi Srbi imamo neki pozitivan utjecaj na braću Hrvate. Jao, kada sam ja to vidio. Pristojna, a u nekom uskom, kožnom kostimu gdje se svaki nabor njenog zgodnog, mladog ženskog tijela vidi. Ona izgleda kao nešto iz znanstveno fantastičnih filmova. Kako to može biti pristojno.