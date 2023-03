Srpski poduzetnik ostavio je Ivu Grgurić: Nije htio da radi pa joj postavio ultimatum, ona odbila

Pobjednica treće sezone 'Zadruge', Iva Grgurić (29) duže je vrijeme bila u vezi sa srpskim poduzetnikom Nemanjom Petoševićem. Kako piše Kurir, njihovoj vezi došao je kraj.

Kako navode, Nemanja nije mogao podnijeti to što reality zvijezda često putuje u Dubai zbog posla, stoga je odlučio prekinuti njihovu vezu.

O svemu se oglasio izvor blizak paru.

- Iako je djelovalo kao da imaju vezu iz bajke, istina je ipak drugačija. Iva i Nemanja su se u posljednje vrijeme svađali jer su često bili razdvojeni. Ona je stalno na relaciji Beograd-Dubai jer razvija posao s ružama od zlata. Njemu je smetalo što se više čuju telefonom nego što se viđaju, pa joj je poručio da tako više ne može - otkrio je izvor za Kurir te dodao kako je poduzetnik Ivi postavio ultimatum koji ona nije htjela ispuniti.

- Jedan dan je došao i rekao: 'Ili nas dvoje ili tvoj posao'. Nije mogla vjerovati što joj govori. U prvi mah je pobjesnjela, a onda se rastužila. Nije željela prekidati s njim, jer joj je on najveća ljubav u životu. Nikada nikog nije voljela kao njega, pa joj je i sama pomisao na rastanak teško pala. Ali, s druge strane, nije željela pristati na njegove uvjete jer je znala da ako to napravi, cijeli život će joj postavljati ultimatume. Zato mu je poručila da ne želi ostaviti posao, jer želi zarađivati, a ne da živi na tuđoj grbači. On joj je tada kao iz topa odgovorio da više nisu zajedno. Istog trenutka se spakirala i u suzama napustila stan. Od tada se nisu čuli - dodao je.

Iva je nakon prekida mislila kako će se ona i njezin bivši pomiriti, ali ju je on ubrzo otpratio s Instagrama te obrisao zajedničke fotografije. Isto je napravila i ona.

