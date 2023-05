Srpski reper Devito lažirao duet s latinoameričkom zvijezdom: 'Bili smo uvjereni da je to ona!'

Srpski pjevač David Ljubenović, poznatiji kao Devito (28) objavio je prije nekoliko dana novi album naziva 'Plava krv'. Na njemu se našlo nekoliko dueta, jedan od njih bio je i s latinoameričkom zvijezdom Natti Natashom (36). Međutim, pjesma je ubrzo obrisana s YouTubea jer ona zapravo nije nikada snimila svoj dio u njegovoj pjesmi. O cijeloj situaciji oglasio se njen menadžer, prenosi Kurir.

- Suradnja se nikad nije dogodila, rješavamo situaciju. Natti nije u pjesmi i ona nema nikakve veze s tim ljudima. Kao što ste mogli vidjeti, nitko iz našeg tima nije promovirao tu pjesmu - rekao je menadžer.

Foto: Milan Maricic

Devito se nije htio oglašavati, ali su i s njegove strane prokomentirali situaciju. O nezgodnoj situaciji progovorio je producent albuma Makalo, koji tvrdi da su bili uvjereni da je riječ o Natti, kako prenosi Kurir.

- Želim da se objavi moja izjava da sam nevin. Svi upiru prstom u mene, da sam prevarant, da sam ja prevario Devita. Povijest razgovora s dečkom iz Kolumbije koji nam je prodao pjesmu sam poslao i Devitu i menadžeru. Surađujem s brojnim ljudima u svijetu, ja sam na albumu 'Myke Towers', a njegov album je ušao u top 10 latino albuma na svijetu. Ovo je prvi put da netko ovako nešto napravi, da mi proda vokale koji nisu autentični, lažni su. Ja sam poznat po suradnjama koje su izvrsne, korektne i istinite. Poznat sam po tome. Nisam nikada nikoga prevario. Svi me sada napadaju da sam prevario Devita, ali nije tako - rekao je pa nastavio:

Foto: Antonio Ahel

- Mi smo bili uvjereni, Devito, menadžer i ja smo bili uvjereni da je to stvarno Natti, sve dok nisu maknuli pjesmu s YouTubea. Tada smo shvatili da to nije Natti i da smo prevareni. Do tad smo bili sto posto sigurni, ja sam javno objavio pjesmu, mislio sam da je to ona. Pokazalo se da nije. Dečko iz Kolumbije s kojim smo surađivali i dalje tvrdi da je to Natti.