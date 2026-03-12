Još nas nekoliko dana dijeli do humanitarnog koncerta 'Ladov korak za Korak u život'

Još je samo nekoliko dana do humanitarnog koncerta „Ladov korak za Korak u život“, koji će se održati u nedjelju, 15. ožujka 2026. godine, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu s početkom u 19:30 sati. U zajedničkoj organizaciji Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO i Rotary kluba Zagreb Kaptol, ova večer umjetnosti i solidarnosti po treći će put spojiti vrhunsku folklornu izvedbu i plemeniti cilj-pružanje podrške mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Publiku očekuje plesni spektakl u prepoznatljivoj Ladovoj izvedbi, obilježen umjetničkom izvrsnošću, autentičnim narodnim nošnjama i izvedbama iz bogatog repertoara nacionalnog folklornog ansambla. No, ova večer ima i snažnu humanitarnu dimenziju, jer je sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen akciji „Korak u život“, kojom se stipendiraju studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Foto: PROMO

Humanitarna akcija "Korak u život", koju provodi Rotary klub Zagreb Kaptol, jedna je od najdugovječnijih akcija, a tijekom 18 godina osigurano je više od 300 pojedinačnih stipendija. Stipendije se dodjeljuju na razdoblje od pet akademskih godina. Ukupna vrijednost jedne petogodišnje stipendije iznosi 24.000 eura, čime se mladima omogućuje stabilniji i sigurniji nastavak obrazovanja. Akciju kontinuirano podupiru brojni partneri i donatori, a među njima je i Zaklada hrvatske nogometne reprezentacije Vatreno srce.

- Ulazimo u završne pripreme za koncert i iznimno nas veseli veliki interes publike. Ova večer nije samo umjetnički događaj, već i snažna poruka zajedništva i odgovornosti prema mladima kojima je potrebna podrška na njihovom životnom putu. Pozivamo sve građane da nam se pridruže 15. ožujka u Hrvatskom narodnom kazalištu i svojim dolaskom postanu dio priče koja mladima otvara vrata sigurnije budućnosti i iskoraka u život - izjavio je Igor Jukić, predsjednik Rotary kluba Zagreb Kaptol.

Ulaznice za humanitarni koncert "Ladov korak za Korak u život" dostupne su putem linka po cijeni od 30 eura.