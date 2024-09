Stala na kraj glasinama! Jelena Rozga progovorila o odnosu sa Severinom: 'Sve su napuhali...'

Već godinama se publika i regionalni mediji pitaju u kakvim su odnosima dvije velike zvijezde - Severina i Jelena Rozga. Glasinama o tome da pjevačice nisu u dobrim odnosima na kraj je stala Jelena gostujući u Klix Studiju.

- Postoji u regiji stalno ta priča kako si vas dvije niste dobre. Možeš li mi to demistificirati? Je li je to točno ili nije? Jesu li to napuhali kao brojne druge stvari? - upitala je voditeljica Rozgu, na što je ona odgovorila:

- Naravno da je napuhano to sve. Ja sam sa svim svojim kolegama u odličnim odnosima. Svatko radi posao na svoj način, ja se u nikog ne diram, poštujem svakog i to je to - priznala je Jelena.

Split: Spektakularni koncert Jelene Rozge u prepunoj Spaladium Areni | Foto: Nino Strmotic/PIXSELL

Obje pjevačice su predvodnice hrvatske glazbene scene s rasprodanim koncertima diljem regije, a gotovo svaka njihova pjesma postane hit. Severina je 2011. godine progovorila o splitskoj kolegici koja je tada postala prva žena koja je rasprodala Spaladium arenu.

- Slatka je, višeslojna. Jako mi je drago, drago mi je zbog nje i općenito zbog posla, ali prvenstveno zbog nje. Ima dobre pjesme - rekla je Seve o Rozgi, a zajedno su i zapjevale hit 'Prijateljice' pred 12.000 Splićana i Splićanki.

Rozga žali što prošle godine nije mogla ponovno nastupiti u Spaladium areni, koja je zatvorena.

- Žao mi je što moj grad neće vidjeti ono na čemu sam godinama radila. Turneja 'Minut srca mog' je jedna prekrasna priča, ali sigurna sam da će zato moji brojni sugrađani doći 2. studenog u sarajevsku Zetru - rekla je Jelena.