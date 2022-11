Stallone o Schwarzeneggeru: 'Mrzili smo se. Smjestio mi je da prihvatim ulogu u lošem filmu'

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Sylvester je trenutno na turneji sa serijom 'Tulsa King', no prisjetio se lošeg filma 'Stop! Or My Mom Will Shoot', za koji veli da ga je kolega navukao na prevaru

Glumac Sylvester Stallone (76) istaknuo je da ga je prije trideset godina kolega Arnold Schwarzenegger (75) prevario da snimi loš film, jer su u to vrijeme bili opaki rivali te se nisu međusobno podnosili. POGLEDAJTE VIDEO: Stallone je trenutno na turneji kako bi promovirao svoju novu Paramount+ seriju 'Tulsa King', ali spomenuo je jedan film od prije - 'Stop! Or My Mom Will Shoot', komediju o muškarcu (Stallone) i njegovoj majci (Estelle Getty iz Golden Girls) koji zajedno rješavaju ubojstvo. Do njegova sudjelovanja u filmu iz 1992. (koji na Rotten Tomatoesu iznosi otprilike 14 posto) došlo je usred podvale rivala Arnolda Schwarzeneggera, kako je otkrio Stallone. Foto: John Naicon/Press Association/PIXSELL - Nismo mogli podnijeti biti u istoj galaksiji zajedno neko vrijeme, stvarno smo se mrzili - istaknuo je Stallone u emisiji 'The Jonathan Ross Show'. - Vrlo je pametan, namjerno je okolo govorio kako jedva čeka snimiti taj film, pa sam ja svom agentu naredio da tu ulogu uzme za mene. Ubrzo sam shvatio kakvo je film smeće, no barem nisam bio trudan u filmu. Pritom je mislio na Arnoldovu ulogu u filmu 'Junior' iz 1994. Foto: Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wy - Schwarzenegger me prevario da snimim tu glupost. To je jedna od onih stvari za koje kažete: 'Zašto sam ja u ovome?' Postoji scena u kojoj pitaju: 'Biste li mogli nositi pelene?' - komentirao je Stallone, piše AV club. Schwarzenegger je potvrdio da je on doista smjestio Stalloneu. - To je 100 posto istina. Tih dana radili smo svakakve ludosti kako bismo napredovali u našem rivalstvu. Na sreću našu i svih ostalih, danas navijamo jedan za drugog. Hvala Bogu, jer sigurno nam više nikada ne treba 'Stop! Ili će moja mama pucati' - zaključio je Schwarzenegger.