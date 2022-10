Stalno je plakala u 'Larinom izboru', preko noći je postala slavna, a sad zarađuje milijune

Foto: Nova TV/promo, Pixsell

Nije mi dosadilo što me neprestano povezuju s Larom, to je prirodno, to je jedan efekt koji se dogodio zato što je sve to tako dobro prošlo, rekla je svojedobno Doris

Prošlo je 11 godina otkako je hrvatska javnost upoznala Doris Pinčić (34). Proslavila se ulogom Lare u seriji 'Larin izbor' 2011. Po završetku domaće sapunice 2013. godine, postala je voditeljica radijske emisije 'Top lista 20 najbolje domaće glazbe'. Nakon toga uslijedili su i drugi voditeljski angažmani, a počeo joj je cvjetati i ljubavni život. POGLEDAJTE VIDEO: No, krenimo redom. Pinčić je svoju glumačku karijeru započela u Larinom izboru. Glumila je tada Laru Božić, prilično siromašnu djevojku koja živi i radi u Splitu. Školovanu glazbenicu, koja radi kao pomoćna kuharica u catering službi. Zahvaljujući tom poslu, na jednoj zabavi upoznaje Jakova Zlatara (Ivan Herceg), mladog, dobro odgojenog muškarca iz ugledne obitelji. I da ne duljimo, par se zaljubljuje na prvi pogled. Foto: Nova TV Godine 2012. glumi u filmskoj inačici Larin izbor: izgubljeni princ. Taj joj film daje vjetar u leđa te u periodu od 2013. do 2021. posuđuje glasove u popularnim crtanim filmovima. Ako ste gledali Robi-uzbuna na Orlovu vrhu možda ćete prepoznati Doti s Dorisinim glasom. U Pčelici Maji posudila je glas Kraljici, u Avionima 2: Nebeski vatrogasci Veri, Hotelu Transilvaniji 3: Praznici počinju Kristini. Foto: PR fotografije Naravno, to joj donosi novčane prihode. Pinčić 2013. postaje voditeljica na Narodnom radiju. Dvije godine nakon glumi u RTL-ovoj seriji 'Vatre Ivanjske', nakon čega dobiva sporednu ulogu Violete Kunić u Horvatovima, u dramskoj humorističnoj seriji također na RTL-u. U istoj medijskoj kući postaje voditeljica kulinarskog showa 'Tri, dva jedan-kuhaj', a pune četiri godine i voditeljicom natjecateljskog talent showa RTL: Zvjezdice. Godina 2013. bila joj je posebna i zbog velikog dana, udaje za glazbenika Borisa Rogoznicu. Vjenčali su se u rujnu te godine u zadarskoj katedrali sv. Stošije. Mlada je nosila vjenčanicu boje pudera, dok se Boris odlučio za klasično odijelo. Vjenčanju su uz članove obitelji nazočile i 'Larine' kolege, među uzvanicima bili su Jelena Veljača, Ivan Herceg i Robert Kurbaša. Foto: Filip Brala/PIXSELL Godinu kasnije, 2014., Doris postaje majka. Rodila je tu zimu sinčića Donata (8). Krajem 2017. vodila je svoju emisiju na 'Na kavi kod Doris' sa raznolikim temama. Upravo u toj emisiji otkrila je da je drugi put trudna. Pinčić je 2018. dobila drugo dijete, kćer Gitu. Sretnom viješću pohvalio se tada otac Boris. Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Brak Pinčić i Rogoznice potrajao je do 2020. godine. U istom razdoblju prelazi na HRT gdje i do danas radi kao voditeljica u emisiji zabavno-informativnog karaktera 'Dobro jutro Hrvatska'. Značajno je spomenuti da je Doris bila i voditeljica na izboru hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije Dora 2020. i 2021., a tih istih godina bila je i voditeljica Večernjakove ruže medijske nagrade koja se dodjeljuje još od 1994. Foto: Instagram/Doris Pinčić Nakon razvoda od Borisa voditeljica je ostala na mjestu direktorice njihove nekad zajedničke tvrtke DPR d.o.o. Tvrtku su osnovali 2015. godine u Velikoj Mlaki te je registrirana za djelatnost proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa. Prema dostupnim podacima, tvrtka je 2021. zaradila 1,4 milijuna kuna. No, vratimo se ponovno na ljubavni život Doris Pinčić. Dvije godine nakon razvoda braka, zaljubljuje se u menadžera jednog trgovačkog lanca, Davora Guberovića (46). Počinje se tada šuškati kako je par u vezi, a nekoliko mjeseci kasnije i da je voditeljica trudna. Iako su mnogi gledatelji emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' bili uvjereni kako je Doris zasigurno trudna, voditeljica je demantirala šuškanja. Primijetili su tada i prsten na njezinoj ruci, ali po pitanju toga se nije oglasila. Foto: HRT