Stand up komičare nemamo. Pa više je smijeha u gostionama

Već je valjda svima jasno da barem “u javnosti” nismo odveć duhovit narod. Barem ne zadnjih tridesetak godina. Snimaju se kao humoristične serije, filmske komedije, ali to, realno, nema veze s pravim komedijaškim uradcima. Da stand up i ne spominjem, nešto sam vidio uživo, nešto na snimkama i to je uglavnom katastrofa, trebali bismo iz naziva izbaciti ono “komičari”, neka bude samo stand up. Ali kad šećete gradom ili, još bolje, navratite u kakvu gostionu, lokalni pajzl ili kafić, toliko često bude otužno da je teško slušati.