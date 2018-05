Stanka ima taktiku za Elvisa: Dobra sam s mamom i zanosna

Bit će tu vatreno, čini mi se, istaknula je mama Elanoris govoreći o konačnoj odluci svog sina i ostalih kandidata kojoj će djevojci staviti prsten na ruku. No čini se da će najvatrenije upravo biti u njezinom 'taboru' jer i Stanka i Tihana najavljuju žestoku borbu za Elvisa.

Foto: Nova TV

- Sad je vrijeme da izvučem poneki as iz svog rukava. Jedan od mojih aseva je to što sam zanosna, imam dobre modne kombinacije, a očekujem i puno druženja s mamom. Bit ću drama queen, napravit ću dramu - rekla je Stanka. Tihana je objasnila kako će igrati na svoju spontanost.

Foto: Nova TV

- Stanka je oštroumna, lukava je, pametnije odigra neke stvari za razliku od mene, lisica je. Mislim da ja baš ta moja spontanost i prirodnost to što se njemu najviše sviđa kod mene - ispričala je Tihana. Stanka je odlučila put do Elvisova srca izgraditi preko njegove mame.

Foto: Nova TV

- Imam mamu na svojoj strani. Mislim da mama ima dosta veliki utjecaj i mislim da sam bila poprilično dobra - istaknula je. Kod Adnana se oko djevojaka trudi samo mama. Nakon zajedničkog posjeta muzeju na Brijunima, Karolina je s Merimom otišla u razgledavanje, a Adnan je dan proveo s Leom.

Foto: Nova TV

- Lea je cura koja prihvaća zezanciju. Što god joj čovjek kaže, neće uzeti zlonamjerno. S Leom sam jako opušten kada nema nikoga. Možda sam joj previše drag, a neće priznati - ispričao je Adnan kojega sutra čeka druženje s Karolinom.

Foto: Nova TV

- Sutra je dan za Karolinu. Ne može mi biti toliko lijepo kao što mi može biti s Leom - otkrio je. Markove djevojke su se, čini se, ujedinile i za razliku od prije nekoliko tjedana kada su međusobno jedna drugoj bacale otrovne strelice, ovoga puta preusmjerile su ih na kandidata. Za vrijeme ručka u Dubrovniku uputile su mu nekoliko kritika što Marku nikako nije sjelo te ih je napustio i otišao u dvosatnu šetnju.

Foto: Nova TV

- Ja znam da je njega nešto uvrijedilo u tom razgovoru, ali ja znam da je on tip koji se brzo uvrijedi, a još brže dođe sebi. Na kraju dana on je ipak moj Marko - komentirala je mama Ana. Marija je zaključila da je Marko velika beba.

Foto: Nova TV

- Danas sam shvatila da je Marko jedna velika beba, jedno veliko dijete oko kojeg treba skakati, trčati, davati previše pažnje - ispričala je. Igor je svoje djevojke i mamu odveo u Zadar te u šetnji pokazao zavidno poznavanje povijesti tog grada. Iako mu je prije nekoliko dana jasno kazala kako prema njemu ne gaji nikakve romantične osjećaje, Igor se i dalje nada kako bi možda i moglo zaiskriti s Višnjine strane.

Foto: Nova TV

- Nemam dojam da me ostavio da bi se potrudio i trčao oko mene. Mislim da me više ostavio da pokaže tko je gazda u kući - iskrena je bila Višnja. Dodala je kako je pustila da vrijeme pokaže može li se to izrealizirati u nešto ili ne.

Foto: Nova TV

- Meni kada je postalo jasno da to ne može, tada sam sve iskomunicirala - istaknula je. Igor je mami Marici priznao svoje osjećaje.

Foto: Nova TV

- Ako nešto ne ide, ne treba žaliti sa tim. Suze ne pomažu - zaključila je Marica. Hoćemo li svjedočiti nekim ljubavnim preokretima te u kojem smjeru će neke ljubavi krenuti, ne propustite doznati.