Stankica na spoju sa Savršenim zasjenila Karolinu: 'Moglo bi postati ozbiljno, osjećam ljubav'

U večerašnjoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' djevojke su uživale u kafiću u Bolu na Braču, gdje im se ubrzo pridružio Toni i nakratko popričao s Amrom kako bi raščistili neke njezine nedoumice s prošlog spoja na jahti.

Poslije toga pozvao je Karolinu na spoj, što nije iznenadilo djevojke koje smatraju da je ona miljenica Gospodina Savršenog.

- Među nama je stalno dobra atmosfera, ponekad imamo neke male konflikte, ali to je sve normalno i to jača naš odnos - rekla je Karolina. Toni je odveo Karolinu u školu klesanja u Pučišćima, a zadatak im je bio da isklešu srce u bračkom kamenu.

- Gajim jako ozbiljne osjećaje prema Karolini i s obzirom na cijelu situaciju, dosta mi je čudno da sam se tako brzo uspio povezati tako s nekim kao s njom - rekao je Toni, a i Karolina se ponašala kao da su zaljubljeni par.

Ostale djevojke uživale su na plaži i razgovarale o Tonijevoj odluci da na spoj odvede Karolinu jer je ona zasad najviše puta bila na spoju. Dijana je komentirala kako Toni daje priliku djevojkama koje se uopće ne trude oko njega, a Stankica je stala u obranu Karolini. Također, Stankici nije bila jasna Danijela koja sva cvjeta kad dođe sa spoja, a ako Toni pokloni pažnju nekoj drugoj, onda glumi da ga je prekrižila.

- S jedne strane razumijem Danijelu, ali mislim da se ne bi trebala miješati u Tonijeve odluke - rekla je Amra, a Josipa zaključila: 'Mislim da ste vi sve ljubomorne, skupa sa mnom'.

Na spoju su Karolina i Toni sjedili uz obalu i pričali o njima, poljupcima i Karolininim prošlim odnosima koji su je i učinili povučenijom osobom.

- Ostat ću ovdje dokle god vidim da je prirodno između nas dvoje - rekla mu je i dodala kako bi voljela da stignu do neke 'sigurne faze'. Djelovali su vrlo prisno i Toni je rekao:

- Bez suzdržavanja iskazujemo nježnosti, ali me ubija što još nedostaje taj poljubac - rekao je Toni, no Karolina je priznala da još to ne može napraviti zbog ostalih djevojaka.

- Tražim da to bude posebno i više nego prvi poljubac, želim da naš bude zadnji - iskreno je rekla. Na kraju joj je dao ružu i komentirao da može zamisliti s njom zajednički život i obitelj.

- U jednu ruku me to veseli, a u drugu plaši - zaključio je Toni.

Karolinu su djevojke čekale u kafiću i nisu se iznenadile kad su je vidjele s ružom. Počela je prepričavati svoj spoj i prvi put govorila o svojim emocijama prema Toniju da bi potom došao konobar i donio mobitel Stankici koju je Toni zvao na spoj. Karolina je sjedila do Stankice i jedva skrivala koliko joj je žao zbog takvog razvoja situacije.

- Nije bilo džentlmenski previše od njega što je odmah pozvao drugu curu na spoj, ali znam gdje sam i da su i druge cure s nama - rekla je Karolina.

Za Stankicu je Toni organizirao brod do Hvara i izlet u polje lavande, a na prvu se primijetilo kako se njihov odnos jako prirodno razvija. Krajolik, brod, zalazak sunaca…, sve je bilo jako romantično i Stankica je bila oduševljena te priznala kako se kod nje rađaju emocije.

- Vidim da ipak imam mali štit zbog kamera i svega i vani bi to bilo potpuno drugačije - iskreno je rekla Stankica i dodala kako će joj biti žao ako ne ostvare partnerski odnos, ali je sigurna da će Toni uvijek biti jako bitna osoba u njezinu životu.

- Mislim da jako uživa u mom društvu i zaista se osjeti ta neka iskrenost - rekla je Stankica, a Toni je primijetio da ona u njega gleda zaljubljeno te dodao: 'Taj njezin pogled mene napuni željom da je zagrlim i da se kraj mene osjeća sigurno - to mi je najvažnija emocija koju želim da osjeća kraj mene.'

Toni je za Stankicu imao samo najljepše riječi; smatra je ostvarenom ženom koja ima sve što bi trebala imati njegova buduća, a i ona je bila sva emotivna.

- Osjetim neku lijepu ljubav, koja se itekako može pretvoriti u nešto vrlo ozbiljno - rekla je. Toni je očekivao da će se na kraju poljubiti, ali nikako nije želio dovesti Stankicu u neugodnu situaciju - darovao joj je ružu i zagrlili su se.

- Poljubac se nije dogodio, ali dodir, bliskost, maženje, zagrljaj - bilo je toga - zaključila je Stankica, a Toni dodao da moraju poraditi na fizičkom dijelu.



