Stankica o operaciji grudi za 24sata: 'Željela sam to već neko vrijeme, a Toni me podržava'

Operacija je prošla odlično, svakim danom se osjećam sve bolje i bolje. Sad je potrebno neko vrijeme da bih vidjela konačan rezultat, ma da ne sumnjam u rad dr. Amadeja Laha, rekla nam je Stankica Stojanović (37), koju smo upoznali u showu 'Gospodin Savršeni'. Ondje je došla s namjerom da nađe životnog suputnika, a isto je učinio i Toni Šćulac (32). Njihovu ljubavnu priču pred malim ekranima pratile su tisuće, a u vezi su i danas. Stankica je nedavno operirala grudi u Kopru u Sloveniji i djelić toga dokumentirala na svom Instagramu, a za 24sata je ispričala koliko dugo je u njoj tinjala želja za zahvatom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Želja je tu već neko vrijeme, moja kilaža često varira i to se odnosi i na promjenu oblika grudi, tako da sam neko vrijeme provela konzultirajući se sa stručnjacima i kad sam pronašla odgovarajuću kliniku, tu želju sam i ispunila. Mislim da je individualno kad se nekoj ženi pojavi želja za tim i kao što je i doktor rekao: 'Godine su zaista samo broj!' - objašnjava Stankica. Inače žene nakon operacije grudi danima 'dolaze k sebi', ali to ne vrijedi i za Stankicu, koja je idući dan snimala video u kojem je doktor pojasnio detalje njezine operacije, ali i odgovarao na pitanja zainteresiranih dama. Cijena zahvata ovisi, ali kreće se između 5000 i 7000 eura, a ovisi o tome radi li se samo povećanje grudi ili podizanje i povećanje.

Foto: Instagram

- Ja sam poslije manje od jednog dana držala live potpuno bez boli. Što se tiče estetske kirurgije i samih zahvata mislim da je to suludo u današnjem vremenu da nam to bude tabu tema, i psihoterapija. O tome treba više pričati jer jedino ćemo tad iz pravih razloga donijeti odluke, a ne iz pogrešnih, što se događa danas. Mislim da se treba više pričati o tim temama i da ćemo samim time približiti i razbiti neke i vrline i mane svega toga. Ne razumijem čije osude se treba bojati?! Tko su ti koji sude i koji sve znaju i drugima uređuju živote kako i što bi trebali? Stara izreka koju volim i koja glasi: 'Nije važno što priča već tko priča' - pojasnila je.

Foto: Instagram

Iako je naišla na neke kritike i poruke kako to nije trebala raditi, ona svoj život uređuje onako kako ona želi i zadovoljna je. To što je išla 'pod nož' ne znači da je nezadovoljna, kaže, samo želi za sebe bolje i uživati u svom tijelu bez obzira na to što se mijenja s godinama.

- Pokušavam raditi na sebi što više mogu u svakom smislu. Naravno da ima i uspona i padova i promjena raspoloženja, ali nisam generalno konfliktna osoba i ne trošim energiju na bilo što što mi ne odgovara. Sve manje stvari me može izbaciti iz takta jer se zaista trudim raditi na tome - kaže. Prije nekoliko godina rodila se ideja zvana 'Stankica Suits'. Riječ je o njezinu odjevnu brendu kojem predviđaju uspješnu budućnost. Ipak, o detaljima je Stankica bila vrlo tajnovita.

- Kreativnost je zaista nešto što me ispunjava, tako i moj brend, od malih sitnih početaka postajemo sve veći i radimo jednu jako lijepu priču koja zaista ima dušu. Još jedna izreka u koju vjerujem: 'Ne pričaj o idejama dok same ne ugledaju svijetlo dana'. A novim idejama i generalno o samom brendu predstoji jedan jako lijep period - ističe. S obzirom na to da je poznata po istančanom modnom ukusu, upitali smo je za savjet što bi svaka žena trebala imati u ormaru, prema njezinu mišljenju.

Foto: rtl

- Svakoj ženi bih preporučila da obvezno ulaže u 'basic stvari', bijela košulja, crna dolčevita, mala crna haljina i dobro odijelo, sve ostalo uklapate uz to - priča. I za kraj, ne možemo se ne dotaknuti njezinog ljubavnog života. Gledatelji su ga pratili tjednima i drago im je što su opstali i dokazali da daljina u vezi ne mora biti problem, ako dvoje ljudi to odluči. Žive na relaciji Split - Banja Luka, otkuda je Stankica rodom.

Podsjetimo, u finalnoj epizodi 'Gospodina Savršenog' Toni je birao između Stankice i Karoline, koju su često zvali favoritkinjom. Ipak, Toni je odabrao Stankicu. Sve je bilo idilično, a onda su gledateljima obznanili kako su prekinuli vezu. Nije dugo prošlo, i shvatili su da ne mogu i ne žele biti razdvojeni i ponovno su se povezali te ostali zajedno. Toni je uz nju uvijek, pa tako i vezano za ovu operaciju.

Foto: RTL/canva

- Toni je moja podrška u svemu kao i ja njegova - romantično će Stankica. Ispričala nam je i čime je profesor na splitskom PMF-u i mladić respektabilne znanstvene karijere iznova osvoji:

- Ma Toni nije s ove planete uopće! Obožavam kad se šali na moj račun!

Foto: RTL/canva

Najčitaniji članci